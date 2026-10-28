San Judas Tadeo: ¿por qué es el santo de las causas difíciles y qué le piden sus devotos?

San Judas Tadeo es conocido como el santo de las causas difíciles y desesperadas. / iStock

Salud, trabajo y problemas familiares figuran entre las preocupaciones por las que los fieles recurren al apóstol, cuya festividad se celebra cada 28 de octubre

San Judas Tadeo es conocido entre los creyentes católicos como el santo de las causas difíciles y desesperadas. Cada 28 de octubre, su festividad reúne a fieles que acuden a los templos para rezar, agradecer y encomendarle situaciones personales, familiares y económicas.

En México, uno de los principales puntos de reunión es el Templo de San Hipólito y San Casiano, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde los devotos se congregan con imágenes, flores y veladoras para celebrar al apóstol.

Pero ¿por qué se le relaciona con las causas difíciles y qué suelen pedirle sus devotos?

¿Por qué San Judas Tadeo es conocido como el santo de las causas difíciles?

De acuerdo con la tradición católica, San Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Su nombre suele generar confusión con Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Cristo; sin embargo, se trata de personajes distintos.

La devoción a San Judas Tadeo está relacionada con la creencia de que puede interceder ante Dios por quienes enfrentan problemas que consideran difíciles de resolver. Por ello, muchas personas recurren a él durante momentos de angustia, incertidumbre o necesidad.

Con el paso del tiempo, su figura quedó asociada con las causas difíciles y desesperadas, por lo que su imagen se convirtió en un símbolo de fe y esperanza para quienes buscan consuelo ante circunstancias complicadas.

San Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles de Jesús. / iStock

¿Qué le piden los devotos a San Judas Tadeo?

Las peticiones dirigidas a San Judas Tadeo varían según las circunstancias de cada persona. Entre los motivos por los que sus devotos suelen encomendarse al santo se encuentran la salud, el trabajo, las dificultades económicas y los problemas familiares.

Algunas personas acuden a los templos para pedir fortaleza ante una enfermedad o una situación personal complicada; otras buscan apoyo espiritual mientras enfrentan problemas financieros, conflictos familiares o incertidumbre sobre su futuro.

También hay fieles que visitan al santo para agradecer lo que consideran favores recibidos. Las flores, las veladoras, las oraciones y las imágenes forman parte de las expresiones con las que manifiestan su fe.

Estas prácticas reflejan las creencias personales de los devotos y la importancia que la figura de San Judas Tadeo tiene en sus vidas.

¿Por qué se celebra a San Judas Tadeo cada 28 de octubre?

La Iglesia católica celebra a San Judas Tadeo el 28 de octubre, fecha que comparte con San Simón, también apóstol de Jesús.

En México, la festividad se ha convertido en una de las expresiones de religiosidad popular más reconocidas. Además de la celebración anual, muchos fieles acostumbran visitar los templos dedicados al santo cada día 28 del mes para rezar, agradecer o realizar peticiones.

Durante esta fecha, es habitual encontrar peregrinaciones, imágenes de distintos tamaños, flores y veladoras en los alrededores de los recintos religiosos. Para muchas familias, acudir a celebrar al santo también representa una tradición que se transmite de generación en generación.