¿Trabajas por tu cuenta? Así puedes acceder a una vivienda con Infonavit

Las personas que trabajan como freelancers, comerciantes o emprendedores pueden generar ahorro para vivienda mediante su incorporación voluntaria al IMSS. Conoce cómo funciona el esquema y qué debes revisar para solicitar un crédito

Trabajar por cuenta propia no impide acceder a las opciones de financiamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). En 2026, las personas independientes pueden incorporarse voluntariamente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y realizar aportaciones para generar ahorro destinado a la vivienda.

Este mecanismo permite que quienes no tienen un patrón también puedan comenzar a construir un patrimonio. Sin embargo, estar registrado no significa que el Infonavit otorgará automáticamente un crédito, ya que el acceso al financiamiento depende de las condiciones y los requisitos aplicables.

¿Cómo puedes cotizar en el Infonavit si eres trabajador independiente?

De acuerdo con la información oficial del Infonavit, las personas que se registran en el esquema para trabajadores independientes del IMSS quedan dadas de alta automáticamente ante el Instituto de vivienda.

Durante el proceso de afiliación, que se realiza mensualmente, pueden elegir pagar adicionalmente la cuota correspondiente al Infonavit para comenzar a generar ahorro en su Subcuenta de Vivienda.

El monto de esta aportación equivale al 5% del ingreso mensual registrado ante el IMSS. Para mantener el ahorro, es importante cubrir las cuotas puntualmente.

El trámite de incorporación se puede consultar en el portal oficial del IMSS: https://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes.

¿Qué requisitos necesitas para comenzar el trámite?

Para incorporarte al esquema, debes revisar las condiciones de registro para personas trabajadoras independientes y contar con la información necesaria para realizar el procedimiento. Entre los datos que debes tener a la mano se encuentran: Número de Seguridad Social (NSS).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Información sobre tus ingresos mensuales. Una vez completado el registro, puedes consultar las opciones disponibles para generar ahorro para vivienda. El Infonavit también permite realizar aportaciones extraordinarias a través de Mi Cuenta Infonavit o de su aplicación móvil para incrementar el saldo acumulado.

¿Cuánto dinero necesitas ahorrar para comprar una casa?

No existe una cantidad única de ahorro que garantice el acceso a una vivienda para todas las personas independientes. El monto que puedas reunir dependerá de tus ingresos, las aportaciones que realices y el tiempo durante el cual mantengas tus pagos.

Por ejemplo, si registras un ingreso mensual de 10 mil pesos, el equivalente al 5% para la aportación de vivienda sería de 500 pesos mensuales.

Esta cifra es únicamente un ejemplo del cálculo de la aportación y no representa el monto de un crédito ni garantiza que puedas comprar una casa por una cantidad determinada.

Antes de comprometerte con una hipoteca, es recomendable revisar tus ingresos promedio, gastos fijos y capacidad para mantener los pagos incluso durante los meses en que recibas menos dinero.

Trabajar por tu cuenta no impide ahorrar para una casa. / iStock

¿Cómo saber si puedes solicitar un crédito Infonavit?

Después de incorporarte y comenzar a generar ahorro, debes consultar directamente con el Instituto qué alternativas de financiamiento están disponibles para tu situación.

El registro y las aportaciones no implican una aprobación automática. Por eso, es importante verificar las condiciones vigentes del crédito al que deseas acceder y conocer el monto que eventualmente podrías obtener.

Puedes ingresar al portal oficial del Infonavit, en https://www.infonavit.org.mx/, para consultar información sobre sus productos, requisitos y trámites.

También debes considerar que los trámites del Instituto son gratuitos. Evita entregar dinero a intermediarios que prometan garantizarte un crédito o acelerar su aprobación.