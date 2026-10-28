Flávio Bolsonaro salió de Brasil rumbo a Estados Unidos tras su derrota electoral / Captura de pantalla

El senador brasileño salió del país pese a una orden judicial que le impedía viajar al extranjero, en medio de investigaciones y cuestionamientos por su derrota electoral. Luiz Inácio Lula da Silva criticó su salida y la calificó como una falta de respeto a los electores y a la democracia

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil se produjo después de que perdió la segunda vuelta presidencial frente a Lula da Silva. El senador y candidato del Partido Liberal llegó a Estados Unidos acompañado de su familia, la noche del martes 27 de octubre.

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El viaje ocurrió después de que el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, le ordenara entregar sus pasaportes y le prohibiera abandonar el país. La medida se dictó en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, cuyos señalamientos Bolsonaro ha rechazado.

Lula da Silva criticó la salida de su rival y cuestionó su respeto a la democracia / Captura de pantalla

Lula critica la salida de Bolsonaro

El presidente brasileño cuestionó públicamente la decisión de su rival electoral y lanzó un mensaje directo sobre su salida del país. “El ciudadano que sale escondido de su país es porque debe algo o tiene miedo de algo”, afirmó Lula, al referirse al caso.

De igual forma, el mandatario también rechazó que Bolsonaro pudiera presentar su salida como una prueba de falta de democracia en Brasil. “Y no vaya a decir allá afuera que Brasil no tiene democracia. Si no tuviese democracia, un miliciano no podría ser candidato a la presidencia”, declaró. Lula lamentó además lo que consideró una falta de respeto hacia los electores y las instituciones democráticas.

Las autoridades brasileñas investigan cómo Bolsonaro salió del país pese a las restricciones judiciales / @22flaviobolsonaro

Investigan cómo salió de tierras brasileñas

La ruta del viaje generó dudas entre las autoridades. En un principio, las versiones apuntaron a un posible cruce terrestre hacia Argentina para abordar un avión privado; posteriormente, las autoridades migratorias argentinas confirmaron que Flávio Bolsonaro y sus familiares ingresaron por el paso fronterizo Tancredo Neves.

Tras incumplir la orden de entregar sus documentos, los pasaportes de Bolsonaro fueron cancelados en los sistemas de control brasileños. Su salida también quedó bajo escrutinio por las investigaciones judiciales que enfrenta, mientras reportes de prensa señalaron que el Gobierno estadounidense permitiría su ingreso y el de su familia.