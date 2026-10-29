La presidenta de México recordó el papel del fundador del PRD en las elecciones de 1988

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ocurrido este miércoles 28 de octubre de 2026, a los 92 años de edad. A través de sus redes sociales, la mandataria dedicó un emotivo mensaje al histórico dirigente de izquierda, a quien reconoció como una de las figuras fundamentales en la transformación democrática del país.

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La muerte del ingeniero, quien fue tres veces candidato a la Presidencia de México, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal, generó diversas reacciones en el ámbito político nacional. La mandataria destacó su trayectoria, sus convicciones y su participación en los movimientos que impulsaron cambios en el sistema electoral mexicano.

“Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país”, expuso.

Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas / Redes Sociales

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas?

Uno de los aspectos que más destacó Claudia Sheinbaum fue la participación de Cárdenas en las elecciones presidenciales de 1988, consideradas un momento decisivo en la historia política contemporánea de México. La Presidenta recordó que el movimiento encabezado por el ingeniero reunió a millones de ciudadanos que buscaban una alternativa al sistema político que había gobernado al país durante décadas.

“Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos”.

Sheinbaum también hizo referencia a los resultados de aquella elección, marcada por denuncias de irregularidades y la controversia conocida como la caída del sistema, que terminó con la declaración de victoria de Carlos Salinas de Gortari. En su mensaje, Sheinbaum sostuvo que Cárdenas debió haber sido reconocido como ganador de esos comicios, una postura que reivindica el papel del movimiento democrático de 1988.

La Presidenta destacó la participación de Cárdenas en las elecciones presidenciales de 1988 / Redes Sociales

“Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática. Hijo del general Lázaro Cárdenas, supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales”.

El legado de Cuauhtémoc Cárdenas en la política mexicana

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue una de las principales figuras de la izquierda mexicana y tuvo una participación decisiva en la construcción de nuevas fuerzas políticas. Después de desempeñarse como gobernador de Michoacán, impulsó junto con otros dirigentes la Corriente Democrática, movimiento que posteriormente desembocó en su candidatura presidencial de 1988 y en la fundación del PRD en 1989.

Su trayectoria también incluyó las candidaturas presidenciales de 1994 y 2000, además de su victoria en las elecciones de 1997, cuando se convirtió en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido mediante el voto popular. Su participación en estos procesos lo consolidó como uno de los protagonistas de la transición democrática mexicana.

Sheinbaum subrayó que las convicciones políticas del ingeniero permanecerán como un ejemplo / Especial

Al recordar su legado, Sheinbaum subrayó que las convicciones políticas del ingeniero permanecerán como un ejemplo para las siguientes generaciones: “Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación”.

Finalmente, la presidenta envió un mensaje de solidaridad a los familiares y seres queridos del dirigente político, especialmente a sus tres hijos, al tiempo que reiteró la importancia histórica de su trayectoria.