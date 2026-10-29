AMLO lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: estas fueron sus palabras de despedida

El expresidente de México envió un mensaje a familiares, amigos y compañeros del ingeniero

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó, a través de sus redes sociales, la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con quien compartió una etapa de su trayectoria política dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Por medio de un mensaje, el expresidente de México expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Cárdenas, a quien reconoció como uno de los principales impulsores del movimiento democrático en el país.

AMLO lamentó la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas / Redes Sociales

“Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México”.

López Obrador también destacó la influencia política del exjefe de Gobierno del Distrito Federal y su papel en la transformación de la vida pública mexicana.

“Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”.

El expresidente de México expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Cárdenas / Redes Sociales

¿Cómo fue la relación entre AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas?

La relación política entre López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas atravesó distintas etapas, desde la coincidencia en la construcción de una izquierda partidista hasta los desacuerdos sobre el liderazgo político y el rumbo del país.

Cuauhtémoc Cárdenas fue una figura central en el desarrollo de la izquierda mexicana contemporánea. Su participación en la Corriente Democrática y su candidatura presidencial de 1988 marcaron un momento decisivo para la oposición política de aquella época.

Posteriormente, la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reunió a distintas corrientes de izquierda, entre ellas las que impulsaron las trayectorias políticas de Cárdenas y López Obrador.

Ambos estuvieron en la lucha por la democracia de México y sus ideales los separaron / Redes Sociales

Los primeros distanciamientos

A partir del año 2000, cuando López Obrador asumió la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, surgieron tensiones relacionadas con el liderazgo y la organización de la izquierda.

Las diferencias se hicieron más visibles durante los años posteriores, particularmente en el contexto de la disputa por la candidatura presidencial de 2006 y las distintas visiones sobre el futuro del movimiento político.

Reencuentros y diferencias con la Cuarta Transformación

En 2012, Cuauhtémoc Cárdenas respaldó la candidatura presidencial de López Obrador. Sin embargo, después del triunfo de Morena en 2018, el ingeniero mantuvo una postura crítica frente a algunas políticas de la llamada Cuarta Transformación.

Sus cuestionamientos incluyeron aspectos económicos y de gestión gubernamental, lo que evidenció diferencias sobre el rumbo que debía seguir el país.

El distanciamiento público de 2023

A principios de 2023, la relación entre ambos políticos volvió a ser motivo de atención pública, luego de que López Obrador calificara a Cárdenas como un “adversario político”, en el contexto de su vinculación inicial con la plataforma Méxicolectivo, también conocida como Colectivo por México.

Días después, Cárdenas se desligó de esa iniciativa por consideraciones políticas. El episodio reflejó la distancia entre dos figuras históricas de la izquierda mexicana, cuyas trayectorias coincidieron en distintos momentos, pero que también desarrollaron posiciones diferentes frente a los cambios políticos del país.