El Día de Muertos también llega a los celulares con fondos e íconos inspirados en esta celebración mexicana./ IA

Personaliza tu WhatsApp con calaveritas, catrinas y flores de cempasúchil para celebrar el Día de Muertos. Te explicamos cómo cambiar el ícono y los fondos de tus conversaciones

Las catrinas, las calaveras y las flores de cempasúchil pueden llegar hasta la pantalla de tu teléfono con una opción de personalización que ha despertado interés entre los usuarios de WhatsApp. Se trata del llamado modo Día de Muertos 2026, una alternativa para darle a la aplicación de mensajería una apariencia relacionada con una de las celebraciones más importantes de México.

A pocos días de las conmemoraciones del 1 y 2 de noviembre, muchas personas comienzan a preparar sus altares, comprar adornos y organizar las actividades con las que recordarán a sus familiares fallecidos. Sin embargo, la celebración también puede trasladarse al entorno digital mediante fotografías y diseños inspirados en los elementos tradicionales de esta fecha.

Lo que debes saber es que WhatsApp no tiene un modo Día de Muertos oficial. A diferencia de otras funciones que se activan desde la configuración de la plataforma, esta personalización se consigue utilizando las herramientas disponibles en el teléfono o mediante aplicaciones externas que permiten modificar algunos elementos de su apariencia.

Cambia los fondos de WhatsApp para celebrar el Día de Muertos

Una de las alternativas más sencillas para darle un estilo diferente a WhatsApp consiste en modificar el fondo de las conversaciones, una función que forma parte de la aplicación y que pueden utilizar tanto quienes tienen un celular Android como los usuarios de iPhone.

WhatsApp se une al Día de Muertos con diseños de catrinas, calaveras y flores de cempasúchil./ Pixabay

Para comenzar, necesitas guardar en tu dispositivo alguna fotografía o ilustración relacionada con la temporada. Puedes elegir imágenes de altares, papel picado, catrinas o flores de cempasúchil, dependiendo del diseño que prefieras. No es necesario instalar programas adicionales para realizar este cambio.

Después, abre WhatsApp y entra al menú de configuración para localizar las opciones de apariencia de los chats. Desde ahí podrás elegir una imagen de tu galería y colocarla como fondo de las conversaciones. El nombre y la ubicación de estas opciones pueden cambiar según el sistema operativo y la versión de WhatsApp que tengas instalada.

Si prefieres utilizar una imagen diferente para cada contacto, también puedes hacerlo. Al ingresar a una conversación específica, encontrarás opciones para modificar su estilo de manera individual. De esta forma, es posible elegir distintos diseños sin necesidad de aplicar el mismo fondo a todos los chats.

Además, WhatsApp cuenta con herramientas para ajustar los colores de las conversaciones y las burbujas de mensajes. Estos cambios permiten combinar diferentes tonalidades con las imágenes elegidas, aunque la personalización solo será visible en tu dispositivo, sin modificar la apariencia de los chats de tus contactos.

¿Cómo cambiar el ícono de WhatsApp por una catrina o una calavera?

Otra manera de llevar el Día de Muertos a WhatsApp es sustituir su conocido ícono verde por una imagen relacionada con la celebración. Esta alternativa está disponible en determinados dispositivos Android mediante herramientas de personalización conocidas como launchers, que permiten modificar la pantalla de inicio del celular.

Para realizar el cambio, primero debes conseguir una ilustración que quieras utilizar como nuevo ícono. Lo recomendable es elegir un archivo de buena resolución, preferentemente cuadrado y en formato PNG, para evitar que el diseño pierda calidad cuando aparezca en la pantalla.

Calaveras y flores de cempasúchil llegan a WhatsApp mediante herramientas de personalización./ Pixabay

Posteriormente, descarga un launcher compatible con tu equipo desde una tienda oficial de aplicaciones. Una vez instalado, es posible que debas configurarlo como pantalla de inicio predeterminada para acceder a sus opciones de personalización.