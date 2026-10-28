Una antigua creencia señala que las almas necesitan completar un recorrido espiritual antes de recibir su primera ofrenda. Conoce el origen de esta costumbre y si realmente debes esperar un año

¿Perdiste a un familiar durante 2026 y quieres dedicarle un altar este Día de Muertos? Aunque colocar fotografías, flores y alimentos es una de las formas más comunes de recordar a quienes han partido, existe una creencia que ha pasado de generación en generación y que recomienda esperar antes de preparar la primera ofrenda. Esta costumbre está relacionada con el tiempo que, según algunas tradiciones, necesita el espíritu de una persona para completar su camino después de la muerte.

La idea de esperar 12 meses para dedicar una ofrenda completa no es una obligación religiosa ni una disposición que se aplique en todo México. Se trata de una interpretación espiritual conservada en determinadas familias y comunidades, donde el primer aniversario luctuoso representa el cierre de una etapa de duelo. Por ello, quienes siguen esta práctica acostumbran realizar ceremonias especiales antes de incorporar al difunto al altar familiar.

¿Qué pasa si pones una ofrenda antes del primer año de fallecimiento?

Una de las explicaciones más extendidas entre quienes mantienen esta creencia señala que el alma permanece durante algún tiempo cerca de los lugares y personas que conoció en vida. Desde esta perspectiva, la muerte da inicio a un proceso espiritual que no concluye inmediatamente, por lo que algunas familias consideran necesario permitir que el difunto complete ese recorrido antes de recibir el homenaje tradicional del Día de Muertos.

Sin embargo, no existe evidencia de que colocar una ofrenda antes del primer aniversario provoque alguna consecuencia negativa. Las tradiciones funerarias tienen significados distintos según la región y las creencias de cada familia. Incluso, en algunas comunidades mexicanas, la primera celebración después de una pérdida tiene una importancia especial y puede incluir rezos, alimentos, flores y ceremonias dedicadas a la persona recién fallecida.

Un ejemplo de esta diversidad se encuentra en San Andrés Mixquic, Ciudad de México, donde las familias conservan rituales particulares para recibir a sus difuntos. De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), durante las celebraciones se encienden veladoras y se preparan ofrendas en fechas específicas, incluyendo un recuerdo especial para quienes murieron en accidentes o hechos violentos. Estas prácticas muestran que no hay una única forma de vivir la tradición.

Algunas familias mexicanas prefieren esperar hasta el primer aniversario luctuoso para dedicar un altar completo a sus difuntos./ Pixabay

Cómo recordar a un familiar que murió durante 2026

Si una familia decide respetar la costumbre de esperar un año, puede mantener presente a su ser querido mediante una veladora, un vaso con agua o flores colocadas en un espacio especial del hogar. Estos objetos tienen un significado importante dentro de las ofrendas mexicanas: la luz representa una guía para las almas, mientras que el agua simboliza el alivio de la sed después del largo viaje que, según la tradición, realizan para visitar a sus familiares.

Para quienes prefieren preparar un altar desde el primer Día de Muertos, también es válido incluir la fotografía del difunto, sus platillos favoritos, pan de muerto, cempasúchil y objetos personales. El INPI explica que las ofrendas representan un encuentro simbólico entre los vivos y sus seres queridos, en el que cada elemento expresa recuerdos, afecto y la continuidad de las tradiciones familiares.