Rivers publicó un emotivo mensaje para despedir a El Komanche tras su muerte. / Especial

La streamer compartió fotografías, videos y un mensaje dedicado a su amigo, en el que recordó su alegría, las enseñanzas que le dejó y el cariño que marcó su amistad

La muerte de El Komanche conmocionó a la comunidad de creadores de contenido y videojuegos. Entre los mensajes de despedida que han compartido sus amigos, destaca el de Samantha Rivera, conocida como Rivers, quien publicó un emotivo mensaje para recordar al streamer salvadoreño y expresar el dolor que le provoca su ausencia.

A través de Instagram, la creadora regiomontana acompañó sus palabras con fotografías y videos de los momentos que compartió con Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como El Komanche. En su publicación, destacó la personalidad alegre de su amigo, su amabilidad con otras personas y la forma en que dejó una huella en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Rivers también agradeció el tiempo que convivieron y las experiencias que compartieron, al tiempo que reconoció lo difícil que resulta despedirse de alguien que fue importante en su vida. Su mensaje se sumó a las muestras de cariño de otros integrantes de la comunidad de streamers tras el fallecimiento del creador de contenido.

¿Qué dice la carta de Rivers para despedir a El Komanche?

En su mensaje, Rivers recordó a El Komanche como una persona que procuraba transmitir alegría y tratar bien a quienes lo rodeaban, incluso cuando no los conocía. La streamer resaltó su manera de expresar afecto y la disposición que tenía para compartir palabras amables con sus amigos.

“Que suerte la mía haber coincidido contigo en esta vida y que dolor tan grande tener que despedirnos tan pronto”, escribió la creadora en uno de los fragmentos de su despedida.

Rivers compartió fotografías y videos de los momentos que vivió junto a El Komanche. / @samyrivera

La streamer también habló de los recuerdos que conservará de su amigo y de las cualidades que más admiraba de él. En su carta, expresó que lo recordará bailando, riendo, disfrutando de la vida y ayudando a otras personas.

“Aprendí muchas cosas de ti, gracias por permitirme pasar mucho tiempo contigo y contagiarme de tu hermosa actitud”, agregó Rivers, al reconocer la influencia positiva que tuvo El Komanche en su vida.

La streamer también reconoció que tendrá que aprender a vivir con su ausencia, pero aseguró que mantendrá vivos los recuerdos de los momentos que compartieron.

“Me dejas un hueco en mi corazón que intentaré llenar poco a poco llevándote en mi memoria siempre y honrando tu vida, siempre teniendo una actitud bonita con todo mundo”, escribió.

Con estas palabras, Rivers expresó su intención de recordar a su amigo a través de las enseñanzas que le dejó y de la manera en que se relacionaba con los demás.

La creadora cerró su mensaje con una última declaración de cariño, en la que dejó claro que seguirá recordándolo a pesar de su partida.

“Te voy a recordar siempre, te voy a extrañar siempre y te voy a querer siempre”, concluyó.

La streamer recordó la alegría y las enseñanzas que le dejó su amigo. / @samyrivera

La comunidad de streamers recuerda a El Komanche

La despedida de Rivers se sumó a las muestras de afecto de otros creadores de contenido que compartieron transmisiones, proyectos y experiencias personales con El Komanche.

Entre ellas se encuentra la de Ari Gameplays, quien también publicó una despedida en la que recordó la cercanía que mantenía con el streamer y explicó el dolor que le provocó su muerte. Su mensaje mostró que el vínculo entre ambos trascendía las colaboraciones en internet.