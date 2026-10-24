Muere Ryu Murakami a los 74 años: ¿de qué falleció el autor de ‘Sopa de miso’?

El escritor y cineasta japonés murió en su domicilio el pasado 17 de octubre / Especial

Su editorial confirmó el fallecimiento y destacó una trayectoria marcada por la provocación, la violencia, la alienación y una mirada incómoda sobre la sociedad japonesa

La literatura japonesa contemporánea perdió a una de sus figuras más provocadoras. Ryu Murakami, escritor y cineasta reconocido por obras como Azul casi transparente, Sopa de miso, Coin Locker Babies y Audition, murió a los 74 años en su domicilio el pasado 17 de octubre de 2026, según confirmó su editorial, Gentosha. La noticia fue difundida públicamente días después y provocó reacciones entre lectores y seguidores de una obra que durante décadas exploró los rincones más violentos, marginales y perturbadores de la sociedad japonesa.

La editorial explicó que el funeral se llevó a cabo de manera privada y únicamente con la presencia de familiares cercanos. Hasta ahora, no se ha dado a conocer públicamente la causa de la muerte, por lo que cualquier versión adicional sobre el motivo del fallecimiento carece de confirmación oficial.

La literatura japonesa contemporánea perdió a una de sus figuras más provocadoras / Especial

¿De qué murió Ryu Murakami?

Por el momento, la causa del fallecimiento de Ryu Murakami no ha sido revelada. Gentosha se limitó a informar que el autor murió en su domicilio el 17 de octubre y pidió respeto para la privacidad de la familia.

En su comunicado, la editorial lamentó "la pérdida de un autor que publicó obras impactantes y dirigidas a lectores jóvenes a lo largo de su carrera".

La falta de detalles médicos significa que no existe información pública suficiente para establecer si Murakami padecía alguna enfermedad o si su muerte estuvo relacionada con alguna condición específica. Por ahora, la única versión confirmada es la difundida por su editorial.

Ryu Murakami es conocido por sus obras Azul casi transparente, Sopa de miso, Coin Locker Babies y Audition / Especial

Ryu Murakami y una literatura incómoda

Nacido en 1952 en la prefectura de Nagasaki, Ryu Murakami comenzó a llamar la atención desde muy joven gracias a una narrativa alejada de las formas más convencionales de la literatura japonesa. Su obra se caracterizó por abordar temas como sexo, drogas, violencia, prostitución, alienación urbana, abandono y pérdida de identidad, con un estilo directo y en ocasiones perturbador.

Su irrupción definitiva ocurrió en 1976 con Azul casi transparente (Almost Transparent Blue), novela escrita cuando todavía era estudiante universitario. El libro retrató a una generación de jóvenes atrapados entre drogas, sexo, violencia y desorientación, y rápidamente llamó la atención por la crudeza de sus imágenes.

El funeral del escrito y cineasta se llevó a cabo de manera privada / Especial

La obra le valió el Premio Akutagawa, uno de los reconocimientos literarios más prestigiosos de Japón, además del premio Gunzo para nuevos escritores. Desde aquel momento, Murakami quedó identificado como una voz distinta y desafiante dentro de la narrativa japonesa.

‘Coin Locker Babies’, una de sus obras más importantes

En 1980 llegó ‘Coin Locker Babies’, también conocida en español como Los niños de las taquillas, una de las novelas más representativas de su carrera. La historia sigue a dos niños abandonados al nacer en casilleros de equipaje de una estación de tren y explora posteriormente sus vidas, marcadas por la violencia, el abandono, la búsqueda de identidad y una profunda sensación de desarraigo.

El libro consolidó buena parte de las obsesiones que definirían el resto de la obra de Murakami: personajes marginales, jóvenes fuera de las estructuras tradicionales, violencia como síntoma social y una visión crítica del Japón moderno.

Para Murakami, la violencia no funcionaba únicamente como provocación. También era una herramienta para mostrar las fracturas de una sociedad que avanzaba económicamente mientras dejaba a determinados sectores aislados, desencantados o fuera de sus estructuras.

‘Sopa de miso’ y el descenso al lado oscuro de Tokio

Otra de sus novelas más reconocidas fue ‘Sopa de miso’ (In the Miso Soup), publicada en 1997. La historia sigue a un turista estadounidense que se adentra en el barrio rojo de Tokio acompañado por un guía japonés, en una narración cargada de tensión, violencia y una sensación constante de peligro.

La obra volvió a mostrar una característica fundamental de Murakami: su fascinación por las zonas de la sociedad japonesa que rara vez aparecían en las representaciones más idealizadas del país.

En sus páginas aparecían trabajadores sexuales, delincuentes, jóvenes desencantados, personajes solitarios y personas que vivían en los márgenes, todos ellos utilizados para construir una crítica sobre el consumismo, la soledad urbana y la pérdida de identidad.

‘Audition’ llevó su nombre al cine internacional

También en 1997 publicó Audition, un thriller psicológico que alcanzaría una enorme popularidad internacional gracias a su adaptación cinematográfica.

La película, dirigida por Takashi Miike en 1999, se convirtió en una producción de culto dentro del cine de terror y permitió que el nombre de Ryu Murakami alcanzara a un público mucho más amplio, incluyendo espectadores que nunca habían leído sus novelas.

La relación de Murakami con el cine no terminó en las adaptaciones de sus libros. El propio escritor también desarrolló una carrera como cineasta y participó en proyectos audiovisuales, entre ellos Tokyo Decadence.

No tenía parentesco con Haruki Murakami

Uno de los datos que frecuentemente provocaba confusión entre lectores era su apellido. Ryu Murakami no tenía parentesco con Haruki Murakami, otro de los escritores japoneses más conocidos internacionalmente.

Aunque compartían apellido y pertenecían a generaciones cercanas, sus estilos fueron completamente distintos. Mientras Haruki Murakami construyó una narrativa más asociada con lo onírico, la introspección, la soledad y elementos surrealistas, Ryu Murakami se inclinó hacia el realismo extremo, la violencia, la marginalidad y la provocación directa.

Esa diferencia convirtió a Ryu en una especie de contrapunto dentro de la literatura japonesa contemporánea y ayudó a construir una identidad completamente independiente.

Una obra que también habló de música, rebeldía y juventud

No toda la narrativa de Murakami estuvo dominada por la violencia más extrema. En ‘69’, una de sus novelas más populares, abordó la juventud, la música rock y la rebeldía cultural desde una perspectiva más cercana a la memoria generacional.

Aun así, incluso en sus trabajos aparentemente más ligeros permanecía su interés por personajes que cuestionaban las estructuras sociales y buscaban maneras de escapar de lo establecido.