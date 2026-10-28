Un enfrentamiento entre elementos de la Marina y hombres armados dejó dos muertos en Sinaloa. Omar García Harfuch informó que uno de ellos sería Jesús González Peñuelas, vinculado al Cártel de Guasave

Uno de los hombres más buscados por las autoridades de Estados Unidos habría perdido la vida durante un operativo federal en Sinaloa. Se trata de Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas” o “Chuy González”, señalado como integrante de alto rango del Cártel de Guasave y por quien el gobierno estadounidense ofrecía hasta 5 millones de dólares a cambio de información que permitiera su captura o condena.

La noticia fue dada a conocer la mañana de este miércoles 28 de octubre de 2026 por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el despliegue de la Secretaría de Marina (Semar) terminó con dos presuntos integrantes de una organización criminal sin vida. La intervención ocurrió el lunes 26 de octubre en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Sinaloa, aunque la identificación definitiva de los fallecidos todavía depende de los estudios forenses.

¿Qué ocurrió durante el operativo de la Marina en Sinaloa?

La presencia de los elementos navales en la zona respondía a labores de inteligencia y vigilancia contra grupos delictivos. Durante el recorrido, los militares ubicaron varios vehículos ocupados por sujetos armados, lo que derivó en una movilización. Al intentar escapar, dos hombres descendieron de una camioneta y se ocultaron entre los matorrales, desde donde presuntamente comenzaron a disparar contra los uniformados. Los marinos repelieron la agresión y ambos sujetos murieron en el enfrentamiento.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera la captura o condena de “Chuy Peñuelas”./ RS

Como parte de las diligencias, las autoridades federales aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Las primeras indagatorias apuntan a que el segundo fallecido podría ser Cesáreo Peñuelas Ruiz, alias “El Profe”, identificado como presunto colaborador de González Peñuelas. Sin embargo, será mediante pruebas genéticas y dactiloscópicas como se determine oficialmente la identidad de los dos hombres.

El historial criminal de “Chuy Peñuelas” y sus vínculos con el narcotráfico

Jesús González Peñuelas tenía 56 años y era originario de Batamote, Guasave, Sinaloa. Su nombre aparecía en investigaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas y era considerado uno de los principales colaboradores de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, señalado como dirigente del Cártel de Guasave. Las autoridades lo ubicaban como un operador importante dentro de esa estructura, cuyas actividades se remontan a los primeros años de la década de los 2000.

Su trayectoria dentro del crimen organizado habría comenzado bajo la influencia de los hermanos Beltrán Leyva, antes de establecer una relación más cercana con Meza Flores. Con el paso del tiempo, su organización presuntamente mantuvo vínculos con diferentes grupos del Cártel de Sinaloa, incluidos “Los Chapitos” y “Los Mayos”. De acuerdo con las investigaciones, estas relaciones cambiaron conforme surgieron conflictos entre las distintas facciones por el control de territorios y operaciones del narcotráfico.

El 17 de enero de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera localizar y procesar judicialmente a González Peñuelas. Las autoridades estadounidenses lo relacionaban con la fabricación y comercialización de metanfetaminas, heroína, marihuana y cocaína, además de la distribución de pastillas M-30, elaboradas con fentanilo y comercializadas como oxicodona. El presunto narcotraficante también enfrentaba acusaciones federales en Colorado y el Distrito Sur de California.