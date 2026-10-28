HBO Max estrenará una serie documental sobre el asesinato del “Gallo de Oro”, ocurrido en 2006. La producción incluirá testimonios y archivos que buscarán aportar otra mirada al caso

Los seguidores de Valentín Elizalde podrán conocer una nueva perspectiva sobre el asesinato del cantante a través de “Valentín: La muerte del Gallo de Oro”, una serie documental que llegará a HBO Max el próximo 12 de noviembre de 2026. La producción retomará uno de los casos más recordados del espectáculo mexicano, con testimonios y documentos que permitirán revisar las circunstancias de su fallecimiento, ocurrido hace casi dos décadas.

Podría interesarte Contra De Valentín Elizalde a Jonathan Meléndez: los artistas mexicanos que fueron asesinados

El estreno tendrá lugar apenas 13 días antes del vigésimo aniversario luctuoso del intérprete, una fecha que mantiene especial significado para quienes siguieron su trayectoria. Aunque han pasado 20 años desde el crimen, la historia del llamado “Gallo de Oro” continúa despertando interés, especialmente por las distintas versiones que surgieron sobre los motivos del ataque y las preguntas que todavía rodean las investigaciones.

¿Qué se sabe de la nueva serie documental de Valentín Elizalde?

La producción fue anunciada este miércoles 28 de octubre mediante una publicación de la cuenta oficial de HBO Max México. El proyecto buscará reconstruir diferentes aspectos del caso y recuperar declaraciones relacionadas con la muerte del artista. Como parte de la promoción, la plataforma compartió el mensaje: “A 20 años de su muerte, nuevas voces y archivos vuelven sobre las preguntas que rodean la historia de Valentín Elizalde”.

El “Gallo de Oro” fue asesinado el 25 de noviembre de 2006, después de ofrecer un concierto en Reynosa, Tamaulipas./ RS

Uno de los elementos que podría cobrar relevancia en la docuserie es la información que familiares del cantante han mencionado en diferentes momentos sobre las investigaciones. La existencia de documentos y posibles líneas de indagación que no se han dado a conocer ampliamente ha mantenido vigente la conversación sobre el crimen. Sin embargo, todavía no se ha confirmado qué materiales inéditos incluirá la producción, ni si contará con testimonios que permitan aclarar aspectos desconocidos del caso.

La plataforma también utilizó la pregunta “¿Qué pasó realmente con Valentín Elizalde?” para presentar el documental, dejando ver que la investigación será uno de los temas centrales. Hasta ahora no se han revelado detalles sobre el número de capítulos, su duración o las personas que participarán en las entrevistas. Por ello, no se puede asegurar que la serie presente conclusiones definitivas sobre los responsables del asesinato.

La última presentación de Valentín Elizalde antes de su asesinato

La noche del 24 de noviembre de 2006, el cantante se presentó en un palenque de Reynosa, Tamaulipas, sin saber que sería su último espectáculo. Durante las primeras horas del 25 de noviembre, cuando abandonaba el recinto, el vehículo en el que viajaba fue interceptado y atacado a balazos por hombres armados. Valentín Elizalde murió a los 27 años, junto con su representante Mario Mendoza y su chofer Reinaldo Vallesteros.

El homicidio provocó una fuerte reacción entre el público y abrió diversas investigaciones sobre las circunstancias de la agresión. Con el paso de los años circularon hipótesis sobre posibles conflictos relacionados con el crimen organizado, aunque no todas las versiones difundidas cuentan con respaldo oficial. Las dudas sobre quién ordenó el ataque y cuáles fueron sus motivos son parte de los temas que han mantenido el caso en la memoria colectiva.

A dos décadas de su fallecimiento, canciones de Valentín Elizalde como Vete ya, Cómo me duele y A mis enemigos continúan formando parte del repertorio popular de la música regional mexicana.