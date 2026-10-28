¡Abrígate! Alertan por temperaturas de hasta -5 grados en estos estados

Baja California, Chihuahua y Durango tendrán las temperaturas más bajas durante las madrugadas./Especial

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé temperaturas bajo cero en zonas serranas del norte del país del 28 al 31 de octubre. Otras entidades también registrarán mínimas de entre 0 y 5 grados durante las madrugadas

México se prepara para varios días de bajas temperaturas en distintas regiones, especialmente en las zonas montañosas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -5 grados Celsius en partes altas de Baja California, Chihuahua y Durango.

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El descenso térmico se presentará principalmente durante las primeras horas del día, por lo que las condiciones pueden variar entre las zonas serranas y las ciudades de una misma entidad. Además, el pronóstico contempla lluvias en distintos puntos del territorio nacional debido a la interacción de varios sistemas meteorológicos.

Las zonas montañosas del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla también registrarán frío./Especial

¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta -5 grados?

Entre el miércoles 28 y el sábado 31 de octubre, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius durante la madrugada.

En otras regiones montañosas también se esperan temperaturas frías, aunque sin llegar necesariamente a valores bajo cero. Para este miércoles, el pronóstico contempla mínimas de entre 0 y 5 grados en zonas serranas de Sonora, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Para el jueves 29 y el viernes 30 de octubre, ese mismo rango de temperatura se prevé en zonas altas del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Estas condiciones corresponden a regiones específicas, no necesariamente a todo el territorio de cada estado.

Veracruz y Oaxaca se suman a las entidades con mínimas de entre 0 y 5 grados en zonas serranas./Especial

¿Qué otros fenómenos meteorológicos se esperan?

Además del frío, el pronóstico advierte sobre lluvias de diferente intensidad en varias entidades. Durante los próximos días, la interacción de canales de baja presión y el ingreso de humedad favorecerán precipitaciones, principalmente en regiones del occidente y noroeste del país.

También se prevé la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste durante el sábado 31 de octubre. Este sistema podría contribuir a un nuevo descenso de las temperaturas y generar rachas de viento en esa región.