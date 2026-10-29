Su precio inicial es de mil 999 dólares en Estados Unidos, unos 37 mil peso mexicanos / Especial

La laptop de 14 pulgadas promete gráficos hasta 30% más rápidos, funciones de inteligencia artificial y una batería de hasta 24 horas

Apple presentó una nueva versión de la MacBook Pro de 14 pulgadas, ahora equipada con el chip M6, con el que busca mejorar el rendimiento de sus computadoras portátiles para profesionales, estudiantes y creadores de contenido.

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La renovación incorpora avances en procesamiento, gráficos e inteligencia artificial, además de una mayor velocidad de conexión inalámbrica. Otro de sus principales atractivos es la autonomía, pues la compañía asegura que el equipo puede funcionar hasta 24 horas con una sola carga.

De acuerdo con el anuncio oficial de Apple, la nueva computadora estará disponible en los acabados negro espacial y plata. Las preventas ya comenzaron desde el 28 de octubre, mientras que su llegada a las tiendas y las primeras entregas están previstas para el 6 de noviembre.

La MacBook Pro de 14 pulgadas ahora equipada con el chip M6 / Especial

Chip M6: más potencia para trabajar y crear

El principal cambio de esta generación está en su procesador. El M6 integra una CPU de 12 núcleos y una GPU de 12 núcleos, una configuración diseñada para agilizar desde las tareas cotidianas hasta procesos más exigentes, como la edición audiovisual, el modelado tridimensional y la compilación de código.

Apple afirma que la GPU ofrece un rendimiento gráfico hasta 30% superior al del modelo con M5, mientras que el desempeño en tareas de inteligencia artificial mejora hasta 25%.

El equipo también incorpora un Neural Engine dual de 16 núcleos y aceleradores neuronales en cada núcleo de la GPU, herramientas orientadas a ejecutar procesos de inteligencia artificial directamente en la computadora.

Entre las mejoras de rendimiento anunciadas por la compañía destacan: Inteligencia artificial: procesamiento de modelos de lenguaje más rápido y ejecución de tareas directamente en el dispositivo.

Gráficos: hasta 30% más rendimiento frente a la generación anterior con M5.

Edición de imágenes: procesamiento más ágil en aplicaciones creativas.

Desarrollo de software: mayor velocidad al compilar proyectos y trabajar con código.

La renovación incorpora avances en procesamiento, gráficos e inteligencia artificial / Especial

La MacBook Pro parte de 16 GB de memoria unificada, con opciones de configuración de hasta 32 GB. El ancho de banda de memoria alcanza hasta 170 GB/s.

Batería de hasta 24 horas y pantalla profesional

La autonomía es otro de los puntos destacados de la nueva MacBook Pro. Apple promete hasta 24 horas de uso, una cifra que, según la empresa, permite trabajar en proyectos profesionales sin depender constantemente de una toma de corriente.

La computadora mantiene la pantalla Liquid Retina XDR, con un brillo máximo de hasta mil 600 nits para contenido HDR y una relación de contraste de un millón a uno. También existe una opción con acabado nanotexturizado, pensada para reducir reflejos en entornos con iluminación complicada.

En el apartado audiovisual, integra una cámara de 12 megapíxeles con Center Stage, que mantiene al usuario encuadrado durante las videollamadas, así como una matriz de tres micrófonos y un sistema de seis altavoces compatible con audio espacial.

La nueva computadora estará disponible en los acabados negro espacial y plata / Especial

La carga rápida permite alcanzar hasta 50% de batería en 30 minutos, siempre que se utilice un adaptador USB-C compatible de potencia suficiente.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y más conexiones

La nueva generación también mejora las opciones de conectividad. La MacBook Pro de 14 pulgadas incorpora Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, con el objetivo de ofrecer conexiones inalámbricas más rápidas y reducir la latencia.

Para conectar accesorios y equipos externos, incluye tres puertos Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3, lector de tarjetas SDXC y entrada para auriculares. Además, admite hasta dos pantallas externas.

La integración con el iPhone sigue siendo parte de la propuesta de Apple. Mediante las funciones de Continuity, los usuarios pueden compartir archivos y fotografías entre dispositivos y acceder a herramientas que permiten trabajar de manera más fluida dentro del ecosistema de la marca.

macOS 27 y las nuevas funciones de inteligencia artificial

La MacBook Pro con M6 funciona con macOS 27 Golden Gate, sistema que incorpora nuevas herramientas de inteligencia artificial y cambios en la experiencia de uso.

Entre las novedades anunciadas se encuentran funciones de Siri AI para responder consultas, aprovechar el contexto personal del usuario y ejecutar acciones en distintas aplicaciones. Apple también destaca herramientas de Apple Intelligence para organizar pestañas en Safari, editar fotografías y crear automatizaciones mediante instrucciones escritas.

¿Cuánto cuesta la nueva MacBook Pro con M6?

El precio de entrada anunciado para la MacBook Pro de 14 pulgadas con M6 es de mil 999 dólares en Estados Unidos. Para estudiantes y usuarios elegibles que accedan al precio educativo, el costo inicial es de mil 899 dólares, unos 37 mil pesos mexicanos.

La compañía también ofrece en Estados Unidos una alternativa de arrendamiento mediante Apple Upgrade, desde 38.99 dólares mensuales durante 36 meses, sin incluir impuestos ni considerar posibles créditos por intercambio de equipos.