Miles de trabajadores del sector público recibirán su aguinaldo antes de diciembre, conforme al calendario de cada dependencia./ Pixabay

Conoce quiénes podrán cobrar desde el 10 de noviembre, cuánto les corresponde y quiénes quedan fuera del beneficio

El aguinaldo 2026 comenzará a pagarse a partir del martes 10 de noviembre para trabajadores del Gobierno federal, de acuerdo con el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 23 de octubre. La disposición contempla una prestación equivalente a 40 días de salario para determinadas categorías laborales, mientras que otros beneficiarios recibirán montos calculados conforme a sus condiciones de contratación.

Con esta medida, miles de servidores públicos podrán disponer de un ingreso adicional antes de diciembre. Sin embargo, el dinero no llegará a todos los trabajadores el mismo día, ya que cada dependencia deberá organizar los depósitos conforme a sus procedimientos administrativos. Además, el beneficio está dirigido principalmente al personal federal y no modifica las condiciones del aguinaldo que reciben los empleados de empresas privadas.

Una de las principales diferencias es la cantidad que se pagará. Mientras que la Ley Federal del Trabajo establece un aguinaldo mínimo de 15 días de salario para los trabajadores del sector privado, el decreto federal contempla hasta 40 días para las categorías correspondientes. El monto dependerá de la remuneración autorizada, el tipo de puesto y el tiempo laborado durante el año.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo de 40 días en noviembre de 2026?

El decreto incluye a trabajadores de secretarías de Estado, organismos desconcentrados, entidades paraestatales, tribunales administrativos y la Oficina de la Presidencia de la República. También contempla a personal operativo de confianza, servidores públicos de base, mandos medios y superiores, integrantes del Servicio Exterior Mexicano y miembros en activo de las Fuerzas Armadas.

Algunos trabajadores contratados por honorarios especiales quedarán fuera del pago anticipado establecido en el decreto./ Pixabay

Entre los beneficiarios se encuentran determinadas personas pensionadas y jubiladas, así como prestadores de servicios profesionales contratados por honorarios con cargo al capítulo de Servicios Personales, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. No obstante, no todos recibirán necesariamente 40 días completos, pues algunas categorías tienen reglas de cálculo específicas.

Quienes hayan trabajado menos de un año también podrán recibir aguinaldo, aunque la cantidad será proporcional al tiempo que prestaron sus servicios durante 2026. Por ejemplo, un trabajador con derecho a 40 días y una base salarial mensual de 15 mil pesos obtendría 20 mil pesos brutos por un año completo; si únicamente laboró seis meses, le correspondería una cantidad proporcional de aproximadamente 10 mil pesos, antes de las retenciones aplicables.

El aguinaldo de 40 días beneficiará a distintas categorías de servidores públicos, de acuerdo con el decreto presidencial./ Pixabay

Estos trabajadores no recibirán el aguinaldo anticipado

Aunque el decreto contempla distintas modalidades de contratación, también establece excepciones. Las personas contratadas bajo el régimen de honorarios especiales y el personal sujeto a determinados convenios de coordinación técnica de enseñanza con entidades federativas no están incluidos en esta prestación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será responsable de emitir los lineamientos necesarios para realizar los pagos. Por ello, los trabajadores podrán consultar con las áreas de recursos humanos de sus instituciones la cantidad que les corresponde y la fecha prevista para recibir el depósito.