¡Halloween con lluvias y frío de -5 grados! Estos estados serán afectados del 29 de octubre al 1 de noviembre

Las celebraciones de Halloween podrían verse afectadas por las lluvias previstas para el 31 de octubre./ IA

El fin de semana de Halloween estará marcado por la llegada del frente frío 4 y los efectos de la tormenta tropical Vance

Los planes para celebrar Halloween este sábado 31 de octubre de 2026 podrían verse afectados por las condiciones del clima en varias regiones de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un fin de semana con lluvias fuertes, rachas de viento y temperaturas de hasta -5 grados Celsius, debido a la combinación de diferentes sistemas meteorológicos que también coincidirán con las primeras celebraciones de Día de Muertos.

Aunque el frío más intenso se concentrará en las zonas montañosas del norte del país, las precipitaciones se extenderán a otras regiones. De acuerdo con el pronóstico, el frente frío número 4 comenzará a aproximarse al territorio mexicano el sábado 31 de octubre, acompañado de condiciones que favorecerán tormentas, viento y un descenso de temperatura durante las siguientes horas.

A este panorama se suman los efectos de Vance, ciclón tropical que volvió a alcanzar la categoría de tormenta tropical durante la madrugada del jueves 29 de octubre. Su circulación ha provocado un incremento de humedad en el Pacífico mexicano, por lo que se esperan precipitaciones importantes antes de Halloween, principalmente en estados del noroeste y occidente.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que algunas de estas lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, crecidas de ríos y deslaves, especialmente en comunidades donde las precipitaciones se presenten de manera continua. Por ello, se recomienda revisar las condiciones del tiempo antes de salir a fiestas, recorridos o actividades al aire libre.

¿En qué estados lloverá durante Halloween 2026?

Para el sábado 31 de octubre, el pronóstico contempla lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California y Sonora, principalmente en regiones del norte y centro de Baja California y el noroeste de Sonora. Estas condiciones estarán relacionadas con la aproximación del nuevo frente frío, una vaguada y la corriente en chorro subtropical.

El mal tiempo también alcanzará otras zonas del territorio nacional. Se esperan chubascos de 5 a 25 milímetros en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, aunque las precipitaciones no necesariamente se presentarán de manera simultánea en todas estas entidades.

En los días previos a Halloween, Sinaloa será uno de los estados con mayor acumulación de lluvia, pues para este jueves 29 de octubre se pronostican precipitaciones intensas de 75 a 150 milímetros en el centro y sur de la entidad. Este escenario está relacionado con la circulación de Vance y su interacción con otros sistemas atmosféricos.

También se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el sur de Baja California Sur, el oeste de Durango y el norte de Nayarit. En estas regiones, la humedad procedente del Pacífico favorecerá precipitaciones que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

El frente frío número 4 provocará un descenso de temperatura en varios estados del norte de México./ RS

La tormenta tropical Vance se encontraba a las 09:00 horas del jueves 29 de octubre a aproximadamente 185 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y 300 kilómetros al suroeste de Mazatlán, Sinaloa. Presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y avanzaba hacia el norte a 13 kilómetros por hora.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, el ciclón podría debilitarse gradualmente hasta convertirse en una baja presión remanente. Sin embargo, la pérdida de intensidad no significa que desaparezcan inmediatamente las lluvias, pues la humedad asociada con su circulación todavía puede ocasionar precipitaciones en distintas entidades.

Para quienes planean visitar destinos de playa durante este fin de semana, también será importante considerar las condiciones marítimas. Se prevé oleaje de 2 a 3 metros en costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, por lo que se recomienda atender los avisos de las autoridades portuarias y de Protección Civil.

Frente frío 4 traerá temperaturas de -5 grados para el fin de semana

Además de las lluvias, Halloween estará acompañado de un descenso de temperatura en el norte del país. El frente frío número 4 comenzará a ingresar durante el fin de semana y sus efectos serán más notorios en las regiones serranas, donde las madrugadas podrían registrar valores por debajo del punto de congelación.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante la madrugada del domingo 1 de noviembre se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius en las sierras de Baja California, Chihuahua y Durango. Estas condiciones favorecerán la formación de heladas, particularmente en localidades de mayor altitud.

El descenso térmico también alcanzará regiones montañosas de Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde se pronostican temperaturas de 0 a 5 grados Celsius. Aunque no todas estas zonas tendrán registros negativos, las mañanas podrían ser especialmente frías.

Para el domingo 1 de noviembre, las lluvias aumentarán de intensidad en el noroeste del país. Se esperan acumulaciones de 50 a 75 milímetros en Baja California y Sonora, mientras que algunas regiones de Baja California Sur y Chihuahua podrían presentar lluvias de 25 a 50 milímetros.

Las lluvias podrían complicar las actividades de Halloween y Día de Muertos en distintas entidades del país./ RS

En otras entidades, como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el pronóstico mantiene la posibilidad de chubascos, por lo que las condiciones de lluvia podrían continuar durante el primer día de noviembre.