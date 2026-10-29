Aleks Syntek habló sobre el impacto de su carrera musical en su vida familiar y su relación de pareja./ RS

Después de 25 años de matrimonio, Aleks Syntek confirmó que está separado de Karen Coronado. El músico reconoció que su carrera y su personalidad influyeron en la relación y le dedicó una emotiva canción

Después de 25 años de matrimonio, Aleks Syntek confirmó que está separado de Karen Coronado, con quien formó una familia y compartió buena parte de su trayectoria artística. El cantante hizo pública la noticia durante una entrevista con el locutor Mariano Osorio, en la que habló sobre los cambios que atraviesa en su vida personal y reconoció que su forma de ser y las exigencias de su profesión influyeron en la relación.

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La revelación, difundida este jueves 29 de octubre de 2026, puso fin a las especulaciones que habían circulado durante los últimos meses sobre la situación sentimental del intérprete de Duele el amor. Aunque Syntek suele compartir momentos de su carrera con el público, hasta ahora había preferido mantener en privado lo que ocurría dentro de su matrimonio.

Fue durante la conversación con Osorio cuando el músico decidió hablar abiertamente del tema. Sin poder ocultar su emoción, reconoció que atravesaba una separación y que había evitado compartir la noticia porque no deseaba provocar un daño mayor a Karen, quien lo acompañó durante más de dos décadas.

“Estoy separado de mi mujer, no se lo he dicho a nadie, eres la primera persona que se lo digo, porque no le quiero hacer daño”, expresó el artista al referirse a la decisión de mantener alejada de los reflectores esta etapa de su vida familiar.

La conversación también permitió conocer una faceta distinta del cantante, quien habitualmente es reconocido por sus éxitos musicales y presentaciones. En esta ocasión, Syntek habló de los errores que considera haber cometido durante su matrimonio, especialmente de las dificultades para equilibrar sus responsabilidades profesionales con las necesidades personales de su pareja.

Karen Coronado y Aleks Syntek se casaron en 2001 y formaron una familia con sus dos hijos./ RS

¿Qué provocó la separación de Aleks Syntek y Karen Coronado?

Al abordar su situación sentimental, el músico reconoció que la convivencia con él no siempre resultó sencilla. Según explicó, algunas características de su personalidad representaron dificultades dentro del matrimonio, aunque dejó claro que su intención no es responsabilizar a Karen por el desenlace de la relación.

“Soy un hombre complicado”, reconoció Syntek durante la entrevista, una declaración que llamó la atención por la manera en que asumió su participación en los problemas que enfrentaron como pareja.

Otro de los temas que surgieron fue la importancia que adquirió su profesión dentro de la vida familiar. Durante años, la carrera del cantante implicó compromisos, presentaciones y proyectos que demandaban gran parte de su tiempo, una situación que ahora observa desde una perspectiva diferente.

El intérprete reconoció que su actividad artística pudo limitar las oportunidades de Karen para desarrollar sus propios intereses, pues en distintos momentos ella también estuvo involucrada en asuntos relacionados con su trabajo. Al recordar ese periodo, Syntek aceptó que la dinámica de su profesión tuvo consecuencias en el espacio que ambos dedicaban a sus proyectos individuales.

Aleks Syntek reconoció que su personalidad influyó en su matrimonio y habló de las dificultades que enfrentó con su esposa./ RS

“También le coarté sus sueños porque mi carrera es monstruosa, abarcaba demasiado espacio, no le dejaba oxígeno para respirar y lo entendí”, declaró el compositor durante la conversación.