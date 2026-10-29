El feminicida de 78 años habría sido encontrado sin vida en el penal de Tenango del Valle

Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el 'Monstruo de Atizapán', habría muerto este jueves 29 de octubre de 2026, a los 78 años, mientras permanecía recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, Estado de México. El hombre cumplía múltiples condenas por feminicidio y desaparición de personas, delitos que salieron a la luz en 2021 tras el descubrimiento de restos humanos en su vivienda.

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De acuerdo con los primeros reportes, el feminicida fue encontrado sin vida durante la madrugada dentro del centro penitenciario, en un área destinada a personas adultas mayores y reclusos en condiciones de vulnerabilidad.

El 'Monstruo de Atizapán' acumulaba ocho sentencias condenatorias por feminicidio y homicidio / Especial

¿De qué murió Andrés Filomeno Mendoza Celis, el 'Monstruo de Atizapán'?

Los primeros informes relacionados con su muerte señalan que Andrés Filomeno Mendoza Celis habría fallecido por causas naturales. Sin embargo, no se ha establecido públicamente si alguno de los padecimientos que enfrentaba desde el año pasado estuvo directamente relacionado con su deceso.

En 2025, el hombre presentó problemas respiratorios que provocaron su traslado del penal de Tenango del Valle al Hospital Adolfo López Mateos, ubicado en Toluca, donde recibió atención especializada. Entre las enfermedades diagnosticadas se encontraban la estenosis traqueal y la neumonía nosocomial, dos afecciones que complicaron considerablemente su estado de salud.

La estenosis traqueal consiste en un estrechamiento de la tráquea que dificulta el paso del aire hacia los pulmones, mientras que la neumonía nosocomial es una infección pulmonar adquirida durante una estancia hospitalaria. A estos antecedentes se sumaban reportes de diabetes, condición que también requiere vigilancia médica constante.

Andrés Filomeno Mendoza Celis enterraba en su domocilio a las mujeres que atacaba / Especial

Su hospitalización se dio a conocer en agosto de 2025, cuando trascendió que llevaba varias semanas bajo atención médica. Después de permanecer internado, regresó al centro penitenciario el 1 de octubre de ese mismo año, donde continuó cumpliendo sus condenas hasta el fallecimiento reportado este jueves.

¿Quién era el 'Monstruo de Atizapán' y por qué estaba en prisión?

El nombre de Andrés Filomeno Mendoza Celis adquirió notoriedad nacional en mayo de 2021, cuando una investigación por la desaparición de una mujer llevó a las autoridades hasta una vivienda de la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Lo que inicialmente comenzó como la búsqueda de una persona permitió descubrir indicios de múltiples homicidios cometidos durante varios años.

La investigación estuvo relacionada con Reyna González Amador, una de sus víctimas, cuya desaparición fue denunciada antes de que las autoridades ingresaran al inmueble. Dentro de la propiedad encontraron restos humanos y pertenencias que posteriormente se relacionaron con otras personas desaparecidas.

El feminicida fue encontrado sin vida durante la madrugada dentro del centro penitenciario / Especial

El caso generó una amplia investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que llevó a cabo excavaciones e inspecciones en distintas áreas del domicilio. Los trabajos permitieron recuperar miles de fragmentos óseos y diversos objetos personales que fueron incorporados a las carpetas de investigación.

¿Cuántas personas asesinó el 'Monstruo de Atizapán'?

Aunque las autoridades lograron acreditar su responsabilidad en diversos feminicidios, el número total de víctimas atribuidas a Andrés Filomeno Mendoza Celis no pudo establecerse de manera definitiva. Durante las investigaciones surgieron sospechas de que los crímenes pudieron extenderse durante aproximadamente dos décadas.

Uno de los resultados más importantes de las diligencias fue el hallazgo de más de 4 mil 300 restos óseos que, según los análisis periciales, correspondían a 19 personas. Los especialistas también recuperaron identificaciones, fotografías, prendas de vestir, bolsos, calzado y otros artículos que permitieron ampliar las investigaciones.

Las autoridades señalaron que el inmueble había sido utilizado para ocultar restos humanos en diferentes espacios, incluido el patio de la vivienda. Las evidencias encontradas también permitieron abrir nuevas líneas de investigación sobre desapariciones registradas en distintos momentos.

A pesar de los avances periciales, la identificación de todas las posibles víctimas representó uno de los principales desafíos del caso, debido al tiempo transcurrido entre los crímenes y el descubrimiento de los restos.

¿Cuántos años de cárcel debía cumplir Andrés Filomeno Mendoza Celis?

Antes de su muerte, el 'Monstruo de Atizapán' acumulaba ocho sentencias condenatorias por feminicidio, homicidio y delitos vinculados con la desaparición de personas. Entre las penas impuestas se encontraba una condena de prisión vitalicia, otra de 92 años y seis sentencias adicionales de 55 años cada una.

La primera condena de prisión vitalicia fue dictada en marzo de 2022, después de que las autoridades acreditaron su responsabilidad en el feminicidio de Reyna González Amador. Posteriormente, conforme avanzaron las investigaciones y se reunieron nuevas pruebas, los tribunales emitieron otras resoluciones por distintos hechos delictivos.