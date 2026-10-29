‘La Caída de El Mayo’ en Netflix: lo revela el documental sobre Ismael Zambada

Se presentan testimonios sobre los intentos de EU para negociar su entrega / Especial

La nueva serie reconstruye la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa

La historia de Ismael 'El Mayo' Zambada, uno de los narcotraficantes más buscados durante décadas, llega a Netflix con una serie documental que busca esclarecer las circunstancias de su detención y los acontecimientos que marcaron el final de su trayectoria al frente del Cártel de Sinaloa. La producción, titulada La caída de El Mayo, se estrenó este jueves 29 de octubre de 2026 y reúne testimonios, documentos judiciales y material de archivo sobre el caso.

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A lo largo de tres episodios, la serie explora las posibles traiciones, negociaciones y disputas de poder que rodearon al narcotraficante antes de su llegada a Estados Unidos en julio de 2024. Uno de los aspectos más llamativos es la revelación de conversaciones entre autoridades estadounidenses y el entorno familiar de Zambada, con las que se intentó conseguir su entrega voluntaria años antes de su captura.

La historia de Ismael 'El Mayo' Zambada llega a Netflix / Especial

¿De qué trata La caída de El Mayo, el nuevo documental de Netflix?

La producción reconstruye la historia de un hombre que logró mantenerse alejado de las autoridades durante aproximadamente cinco décadas, pese a ser señalado como una de las principales figuras del narcotráfico en México. A diferencia de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien protagonizó detenciones, fugas y una importante exposición mediática, Zambada mantuvo un perfil discreto y evitó aparecer públicamente.

Para contar su historia, los realizadores analizaron cientos de expedientes judiciales de México y Estados Unidos y entrevistaron a exfiscales, agentes de seguridad, periodistas, políticos y personas relacionadas con el entorno del Cártel de Sinaloa. La investigación también incluye testimonios de familias afectadas por la violencia vinculada con el crimen organizado.

La serie está dirigida por Darren Foster, periodista estadounidense ganador de un premio Emmy, y el cineasta mexicano Miguel Fernández Flores, quienes enfrentaron el desafío de documentar la vida de un personaje del que existen pocas fotografías y escasos registros audiovisuales. Entre los participantes destaca la periodista María Scherer Ibarra, quien logró conversar con Zambada semanas antes de su detención.

La caída de El Mayo reúne testimonios, documentos judiciales y material de archivo / Especial

El documental también aborda las redes de influencia que permitieron al capo mantener sus operaciones durante años, incluidos señalamientos sobre presuntos vínculos de corrupción con funcionarios mexicanos de distintos niveles de gobierno. Todo ello forma parte de una investigación que busca explicar cómo se construyó el poder de Zambada y cuáles fueron las circunstancias que terminaron por debilitarlo.

¿Qué revela Netflix sobre las negociaciones entre El Mayo Zambada y Estados Unidos?

Uno de los principales hallazgos de La caída de El Mayo aparece en el segundo episodio, donde se reconstruyen los intentos de las autoridades estadounidenses para convencer al narcotraficante de entregarse mediante la intervención de su hijo Vicente Zambada Niebla, conocido como 'El Vicentillo'.

El exfiscal estadounidense Michael Ferrara explica que, mientras Vicente permanecía detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, las autoridades buscaron establecer un canal de comunicación con su padre. Para ello, habilitaron un sistema telefónico que permitía realizar llamadas cuando Zambada considerara que existían condiciones de seguridad.

A lo largo de tres episodios, la serie explora las posibles traiciones, negociaciones y disputas de poder / Especial

Durante una de esas conversaciones, 'El Vicentillo' intentó persuadir a su padre de entregarse a la justicia estadounidense, pero el líder criminal no aceptó la propuesta. Las negociaciones no consiguieron el resultado esperado, aunque el episodio deja ver que existieron acercamientos entre ambas partes antes de la detención de 2024.

Para los directores, conocer estos contactos representó uno de los descubrimientos más importantes de la investigación, pues muestra que detrás de la confrontación pública entre las autoridades y las organizaciones criminales también existieron intentos de negociación.

¿Cómo fue la captura de El Mayo Zambada en Estados Unidos?

El 25 de julio de 2024, Ismael Zambada fue detenido después de aterrizar en un avión privado en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de la frontera con Texas. En la aeronave también viajaba Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo' Guzmán, quien quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, las circunstancias en las que ocurrió el traslado siguen siendo motivo de controversia. Mientras algunas versiones apuntan a una entrega planeada, otras sostienen que Zambada fue engañado y llevado contra su voluntad a territorio estadounidense.

En el documental se presenta el testimonio de una persona que presenció la llegada de la aeronave y aseguró haber observado a varios hombres vestidos de traje esperando a sus ocupantes. También se plantea que las autoridades estadounidenses pudieron haberse enterado del traslado cuando el avión ya se encontraba en vuelo.

Sobre las dudas que todavía rodean el operativo, uno de los directores reconoció que no fue posible esclarecer todos los detalles.

"Creo que todavía es una pregunta abierta cuál pudo haber sido el papel del Gobierno de Estados Unidos en esta captura. También considero que siguen existiendo muchas interrogantes alrededor del piloto. Intentamos conseguir esas respuestas, pero por ahora sigue siendo un misterio", dijo Foster.

¿El Mayo Zambada fue secuestrado por el hijo de El Chapo?

Semanas después de su arresto, Zambada difundió una carta mediante su abogado Frank Pérez, en la que aseguró que nunca tuvo la intención de entregarse a las autoridades estadounidenses y que había sido trasladado contra su voluntad.

De acuerdo con su versión, Joaquín Guzmán López lo habría citado a una reunión en Culiacán, supuestamente para intervenir en un conflicto entre figuras políticas de Sinaloa. Sin embargo, el encuentro habría terminado en una emboscada que permitió llevarlo hasta la aeronave con destino a Estados Unidos.

En esa misma comunicación, el narcotraficante también relacionó los acontecimientos de su presunto secuestro con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y exdiputado federal, cuya muerte ocurrió el mismo día de la captura.

La serie recupera estos señalamientos y los confronta con otras versiones para mostrar las contradicciones que persisten alrededor del caso. No obstante, el documental no consigue resolver de manera definitiva todas las interrogantes sobre el traslado de Zambada, especialmente respecto a la participación que pudieron tener distintas personas y autoridades.

¿Cuántos capítulos tiene La caída de El Mayo y dónde verla?

La serie documental La caída de El Mayo está disponible exclusivamente en Netflix desde el 29 de octubre de 2026. La producción cuenta con tres episodios, con una duración total cercana a tres horas, en los que se desarrolla la historia del narcotraficante y los acontecimientos que condujeron a su detención.