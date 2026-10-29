Muere Patrick Stewart a los 86 años: ¿de qué falleció el actor de Star Trek y X-Men?

Su representante confirmó que padecía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy / Especial

El actor británico falleció en su casa de Los Ángeles, acompañado de su familia

Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al Profesor Charles Xavier en X-Men, murió a los 86 años el miércoles 28 de octubre de 2026, en su residencia de Los Ángeles, California. La noticia fue confirmada por su representante, Kelly Bush Novak, quien informó que el actor atravesó un proceso de enfermedad relacionado con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

El fallecimiento del intérprete británico marca el final de una trayectoria de más de seis décadas en el cine, la televisión y el teatro, durante las cuales se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la ciencia ficción. Stewart también destacó por su formación en el teatro clásico y sus interpretaciones de obras de William Shakespeare, una faceta que desarrolló antes de alcanzar la fama internacional.

Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek / Especial

¿De qué murió Patrick Stewart, actor de Star Trek y X-Men?

De acuerdo con la información compartida por su representante, Patrick Stewart enfrentó problemas de salud relacionados con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, dos padecimientos neurológicos que afectan progresivamente distintas funciones del cerebro.

La familia informó que el actor pasó sus últimos momentos acompañado de su esposa, Sunny Ozell, así como de familiares y amigos cercanos, quienes permanecieron a su lado durante el proceso de enfermedad.

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de sir Patrick Stewart, ocurrido ayer en su domicilio de Los Ángeles, bajo el cariñoso cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y de demencia con cuerpos de Lewy”, ha comunicado un portavoz de la familia.

El actor padecía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy / Especial

¿Qué enfermedades padecía Patrick Stewart?

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo que afecta principalmente la memoria, el pensamiento y otras capacidades cognitivas. Su avance puede provocar dificultades para comunicarse, reconocer personas y realizar actividades cotidianas, además de generar una dependencia progresiva de cuidados especializados.

Por su parte, la demencia con cuerpos de Lewy también afecta las funciones cerebrales, aunque puede manifestarse mediante cambios en la atención, alteraciones del movimiento, problemas del sueño y alucinaciones visuales. Ambas enfermedades pueden presentar síntomas similares y requieren seguimiento médico constante.

La noticia sobre los padecimientos del actor se dio a conocer públicamente a través del comunicado de su representante, en el que también se destacó el acompañamiento que recibió durante sus últimos días.

“Ha estado arropado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en directo, oraciones, lágrimas, risas y ese tipo de emoción profunda que solo él podía inspirar tras toda una vida de dedicación a todos nosotros. Siempre atesoraremos la paz y la serenidad que se reflejaban en su rostro, un recuerdo imborrable de su gracia inquebrantable”.

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra / Especial

¿Quién fue Patrick Stewart y cómo comenzó su carrera?

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, y desde temprana edad mostró interés por la actuación. Su acercamiento al teatro comenzó durante su etapa escolar, cuando descubrió las obras de William Shakespeare, una influencia que terminó por definir buena parte de su carrera profesional.

El intérprete estudió en la Bristol Old Vic Theatre School y posteriormente desarrolló una extensa carrera teatral. Su talento le permitió formar parte de la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde interpretó diversos personajes clásicos y consolidó su reputación como uno de los actores británicos más destacados de su generación.

Aunque participó en producciones cinematográficas y televisivas desde la década de 1960, su reconocimiento internacional llegó años después, cuando fue elegido para protagonizar una nueva etapa de una de las franquicias de ciencia ficción más importantes de la televisión.

A lo largo de su carrera recibió múltiples nominaciones y reconocimientos por sus interpretaciones. En 2010 fue nombrado caballero por la reina Isabel II, en reconocimiento a sus aportaciones al mundo de la actuación y las artes dramáticas.

¿Qué personajes hicieron famoso a Patrick Stewart?

El papel que transformó su trayectoria fue el del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, serie que comenzó a transmitirse en 1987. Durante siete temporadas, Stewart interpretó al comandante de la nave USS Enterprise, un personaje caracterizado por su liderazgo, inteligencia y capacidad para resolver conflictos.

Su interpretación fue tan popular que regresó al universo de Star Trek en diferentes películas y, décadas después, retomó el personaje en Star Trek: Picard, producción estrenada en 2020 que permitió mostrar una nueva etapa en la vida del emblemático capitán.

Otro de sus personajes más recordados fue Charles Xavier, también conocido como Profesor X, en la saga cinematográfica X-Men. Stewart interpretó al poderoso mutante telépata y fundador de la escuela para jóvenes superdotados desde la primera película, estrenada en el año 2000.

Su participación en la franquicia se extendió durante más de dos décadas, incluyendo producciones como X2, X-Men: The Last Stand, Logan y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Su versión del Profesor X se convirtió en una de las más reconocidas dentro de las adaptaciones cinematográficas de Marvel.