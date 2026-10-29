Muere Barbara Barrie a los 95 años: ¿De qué falleció la actriz de La ley y el orden?

Barbara Barrie participó en La ley y el orden y otras reconocidas producciones de la televisión estadounidense.

La actriz Barbara Barrie, reconocida por su participación en La ley y el orden y por haber sido nominada al Oscar, murió el miércoles 28 de octubre de 2026, a los 95 años, en su residencia de Manhattan, Nueva York. La noticia fue confirmada por su familia, que también dio a conocer que la intérprete había recibido un diagnóstico de cáncer terminal.

Barrie fue una de las actrices que lograron desarrollar una carrera en las tres principales áreas de la actuación estadounidense: cine, teatro y televisión. Su nombre apareció en producciones de Broadway, películas reconocidas internacionalmente y series que llegaron a millones de hogares, entre ellas Barney Miller, Suddenly Susan y La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales.

Su fallecimiento también llamó la atención por las circunstancias en las que ocurrió. De acuerdo con la información proporcionada por su hija, Jane Harnick, la artista recibió asistencia médica para morir después de enfrentar una enfermedad terminal. El procedimiento se realizó en Nueva York, estado donde esta práctica está permitida bajo determinadas condiciones legales.

Barbara Barrie: una carrera que llegó hasta los premios Oscar y Cannes

Antes de convertirse en una figura conocida de Hollywood, Barbara Barrie encontró en el teatro el espacio para desarrollar su talento. Nació el 23 de mayo de 1931 en Chicago, Illinois, con el nombre de Barbara Ann Berman, aunque pasó buena parte de su juventud en Texas. Después de estudiar arte dramático en la Universidad de Texas, donde se graduó en 1952, comenzó a buscar oportunidades profesionales en Nueva York.

Su primer gran acercamiento al teatro neoyorquino llegó en 1955, cuando debutó en Broadway con The Wooden Dish. A partir de entonces participó en diferentes montajes, entre ellos The Crucible, A Midsummer Night's Dream y The Taming of the Shrew. Con el paso de los años se convirtió en una presencia habitual de los escenarios y consiguió una nominación al premio Tony por su actuación en el musical Company, de Stephen Sondheim.

El reconocimiento internacional llegó en 1964 gracias a One Potato, Two Potato, película que le permitió obtener el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes. La producción abordaba una relación interracial y los conflictos familiares derivados de los prejuicios sociales, con Barrie en uno de los personajes principales.

La actriz ganó el premio a Mejor Actriz en Cannes en 1964 por su participación en One Potato, Two Potato./ X

Quince años después volvió a destacar en la pantalla grande al interpretar a Evelyn Stohler en Breaking Away (1979), conocida en español como Los muchachos del verano. Su actuación como la madre de un joven apasionado por el ciclismo fue reconocida con una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. La cinta obtuvo cinco candidaturas a los premios de la Academia.

El público también pudo verla en películas como La pícara recluta (1980) y Hombres de verdad (1987). En 1997 participó en la película animada Hércules, de Disney, donde prestó su voz a Alcmena, la madre adoptiva del protagonista. Su trabajo cinematográfico continuó durante décadas y entre sus últimas producciones se encuentran Somewhere Only We Know (2018), The Magnificent Meyersons (2023) y Things Like This (2025).

En televisión, uno de sus personajes más conocidos fue Elizabeth Miller, esposa del protagonista de la comedia Barney Miller. También interpretó a la abuela de Susan en Suddenly Susan, además de realizar apariciones en diferentes programas que le permitieron mantenerse vigente ante nuevas generaciones de espectadores.

Para los seguidores de las historias policiacas, Barrie tuvo participaciones en La ley y el orden. En 1992 interpretó a Mrs. Bream en la serie original, mientras que en 2003 apareció como Paula Haggerty en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales. Ambos trabajos recibieron nominaciones a los premios Emmy, como parte de los reconocimientos que consiguió a lo largo de su trayectoria.

¿De qué murió Barbara Barrie y qué problemas de salud enfrentó?

La muerte de la intérprete ocurrió después de recibir un diagnóstico de cáncer terminal, aunque sus familiares no dieron a conocer públicamente el tipo específico de cáncer que padecía en esta última etapa. Su hija, Jane Harnick, confirmó que Barrie falleció en su domicilio de Manhattan mediante un procedimiento de asistencia médica para morir.

Su representante, Gary Gersh, también informó que el fallecimiento se llevó a cabo conforme a la legislación de Nueva York sobre asistencia médica para morir, una iniciativa que la actriz había apoyado. La ley entró en vigor el 5 de agosto de 2026 y permite que adultos con enfermedades terminales que cumplen requisitos médicos específicos soliciten medicamentos para poner fin a su vida de manera voluntaria.

La salud de Barbara Barrie había atravesado momentos complicados mucho antes de su fallecimiento. En 1994 fue diagnosticada con cáncer de recto, experiencia que la motivó a hablar públicamente sobre la importancia de la atención médica y los obstáculos emocionales que pueden enfrentar los pacientes.

Su interés por compartir lo vivido también llegó a la literatura. En 1997 publicó Second Act y dos años después presentó Don't Die of Embarrassment (1999). A través de sus libros buscó generar conciencia sobre el cáncer colorrectal, además de combatir la vergüenza y los prejuicios que pueden retrasar la búsqueda de atención médica.

Barbara Barrie enfrentó distintos problemas de salud, entre ellos cáncer de recto y fibrosis pulmonar idiopática./ RS