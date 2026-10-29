Belinda sorprende con su disfraz de Alien; Victoria Justice y Lola Índigo asistieron a Beliween

Belinda sorprendió con su disfraz de Alien en Beliween 2026. / @belindapop

La cantante convirtió su tradicional fiesta de Halloween en una invasión extraterrestre y sorprendió con una caracterización inspirada en uno de los monstruos más famosos del cine

Belinda volvió a sorprender con uno de sus disfraces más elaborados para celebrar Halloween. En la edición 2026 de su fiesta Beliween, la cantante mexicana se transformó en un xenomorfo, la aterradora criatura de la saga Alien, con una caracterización que llamó la atención por sus prótesis, su vestuario y la ambientación inspirada en el espacio.

La celebración se realizó la noche del miércoles 28 de octubre y tuvo como temática principal la vida extraterrestre. A través de imágenes y videos compartidos en redes sociales, se conocieron algunos de los detalles del evento, que reunió a distintas personalidades del espectáculo y las redes sociales.

¿Cómo fue el disfraz de Belinda para Beliween 2026?

Para esta edición de su fiesta de Halloween, Belinda eligió al xenomorfo, una de las criaturas más reconocibles del cine de ciencia ficción y terror. Su caracterización incluyó un traje negro, una cabeza alargada y prótesis que recrearon la apariencia biomecánica del personaje.

La cantante también cuidó los detalles de su presentación para acercarse al universo de Alien. Su entrada estuvo acompañada por una escenografía que simulaba una cápsula espacial, música relacionada con la película y un grito que evocó los sonidos de la criatura.

La temática extraterrestre ya había generado expectativa días antes de la fiesta, cuando Belinda compartió materiales promocionales relacionados con una supuesta invasión alienígena. En uno de ellos participó Jaime Maussan, conocido por sus investigaciones y programas sobre fenómenos ovni.

¿Qué famosos asistieron a Beliween 2026?

La fiesta de Belinda también reunió a celebridades y creadores de contenido que compartieron algunos momentos de la noche en sus redes sociales.

Entre las invitadas destacó Victoria Justice, actriz estadounidense conocida por protagonizar la serie juvenil Victorious. Para la ocasión, lució un atuendo oscuro de inspiración gótica, maquillaje de payaso y una peluca negra.

Victoria Justice asistió a Beliween 2026. / @belindapop

Otra de las asistentes fue Lola Índigo, cantante española que acudió caracterizada como Lara Croft, protagonista de la franquicia de videojuegos Tomb Raider. Durante la celebración, ambas artistas compartieron el escenario para interpretar La Niña de la Escuela, canción que lanzaron en 2021 junto con Tini.

También asistió Aarón Mercury, quien eligió un disfraz inspirado en Satoru Gojo, personaje del anime Jujutsu Kaisen. Entre las personalidades que acudieron estuvieron Diana Bovio, Shiky, Paulina Goto y Elaine Haro, quien optó por caracterizarse como Hiedra Venenosa, villana del universo de Batman.

Lola Índigo acudió disfrazada de Lara Croft. / @lolaindigo

¿De qué se ha disfrazado Belinda en años anteriores?

Beliween se ha convertido en una de las tradiciones de Halloween de Belinda, quien cada año apuesta por personajes del terror, el cine y los videojuegos.

Entre sus caracterizaciones más recordadas están Pennywise, el payaso de It; la Novia de Frankenstein; Pinhead, de Hellraiser; y Lilith, del videojuego Diablo IV.

En 2024, la cantante eligió a Lucy Westenra, personaje de la historia de Drácula, mientras que en 2025 sorprendió al transformarse en Greta, de Gremlins 2.

Para 2026, la intérprete apostó por el xenomorfo de Alien y llevó la temática de su fiesta al terreno de la ciencia ficción, con una ambientación espacial y una caracterización que volvió a colocar a Beliween entre las celebraciones de Halloween más comentadas del espectáculo.