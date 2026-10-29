Karen Coronado y Aleks Syntek estuvieron casados durante 25 años y formaron una familia con dos hijos. / RS

La hermana de Ingrid Coronado mantuvo un perfil discreto durante su matrimonio con el cantante, con quien tuvo dos hijos y compartió más de dos décadas de vida

Karen Coronado es una empresaria y diseñadora de interiores mexicana, hermana de la conductora Ingrid Coronado y expareja del cantante Aleks Syntek. Después de 25 años de matrimonio, el intérprete de “Duele el amor” confirmó que está separado de la madre de sus dos hijos durante una entrevista con Mariano Osorio.

La noticia se dio a conocer este jueves 29 de octubre de 2026, cuando el músico habló sobre el desgaste de su relación y reconoció que su carrera profesional ocupó demasiado espacio en su vida en pareja. ¿Quién es Karen Coronado y cómo comenzó su historia de amor con el cantante?

¿Quién es Karen Coronado, esposa de Aleks Syntek?

Karen Coronado es una empresaria mexicana y diseñadora de interiores que, pese a estar casada con uno de los exponentes del pop mexicano, ha preferido mantenerse alejada de los reflectores.

También es la hermana menor de Ingrid Coronado, conductora de televisión con quien ha compartido algunos espacios públicos. Además de desarrollar sus propios proyectos empresariales, Karen acompañó a Aleks Syntek durante distintas etapas de su carrera musical y llegó a desempeñar funciones de apoyo cercanas a las de una mánager.

Coronado también estuvo relacionada con proyectos de diseño de interiores y con la empresa Ecobutik, dedicada a productos ecológicos para el cuidado personal y el hogar. Su participación en la vida profesional del cantante fue una parte importante de la relación que construyeron durante más de dos décadas.

La empresaria y diseñadora de interiores es hermana de la conductora Ingrid Coronado y expareja del cantante Aleks Syntek. / RS

¿Cómo se conocieron Karen Coronado y Aleks Syntek?

La historia entre Karen Coronado y Aleks Syntek comenzó en el Bulldog, un centro nocturno de la Ciudad de México al que ella acudió acompañada de su hermana Ingrid.

En una entrevista publicada en 2024 en el canal de YouTube de Ingrid Coronado, el cantante recordó que conoció a Karen cuando él tenía 23 años y ella aproximadamente 15 o 16. Sin embargo, de acuerdo con los relatos que compartieron, su noviazgo comenzó cuando Karen cumplió 18 años.

La pareja formalizó su relación y, después de varios años juntos, se casó en 2001 durante una ceremonia celebrada en Acapulco. Desde entonces, ambos compartieron su vida personal y familiar, mientras Syntek continuaba desarrollando su trayectoria musical. La pareja tuvo dos hijos: Natalia y Matías.

Aleks Syntek y Karen Coronado se casaron en 2001 y compartieron más de dos décadas de vida en pareja. / RS

¿Por qué se separaron Karen Coronado y Aleks Syntek?

La separación se hizo pública el 29 de octubre de 2026, cuando Aleks Syntek habló del tema durante una conversación con el locutor Mariano Osorio.

El cantante reconoció que su personalidad y las exigencias de su carrera influyeron en el desgaste de la relación. También admitió que su actividad profesional limitó el espacio que Karen tenía para desarrollar sus propios proyectos.

“Yo le coarté esos sueños a ella, porque mi carrera es monstruosa y entonces abarca demasiado espacio y no le dejaba oxígeno a ella para respirar”, expresó el intérprete, al reconocer el impacto que tuvo su trayectoria en la vida de su expareja.

Durante la conversación, Syntek también dijo que quería cerrar ese ciclo sin resentimientos y manifestó su deseo de que Karen pudiera ser feliz. Además, relacionó la canción “Intocable” con la despedida de esta etapa de su vida.