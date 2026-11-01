El cineasta de 83 años sufrió un accidente con un arma de fuego en un campo de tiro de Los Ángeles. Su representante confirmó que la lesión fue superficial y que recibió atención médica

El reconocido cineasta Michael Mann, director de películas como ‘Heat’, ‘Collateral’ y ‘Ferrari’, sufrió un accidente con un arma de fuego que terminó con su traslado a un hospital de Los Ángeles, California. El realizador estadounidense, de 83 años, resultó herido en una pierna mientras practicaba tiro, aunque su representante confirmó que la lesión no puso en riesgo su vida.

Los hechos ocurrieron el sábado 31 de octubre de 2026, alrededor de las 16:00 horas, en un establecimiento identificado como The Range LA. El director se encontraba utilizando una pistola cuando, al intentar guardarla en su funda, el arma se accionó accidentalmente y provocó una herida en una de sus piernas.

Tras el incidente, elementos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y personal del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) acudieron al lugar para atender la emergencia. Mann recibió los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano, donde ingresó en condición estable.

¿Cuál es el estado de salud de Michael Mann tras el accidente?

Aunque inicialmente se generó preocupación por el ingreso del cineasta al hospital, su representante confirmó que el disparo únicamente le provocó una lesión superficial. Después de ser valorado por especialistas y recibir la atención correspondiente, el director fue dado de alta sin que se reportaran complicaciones graves.

Mediante declaraciones difundidas tras el incidente, el representante de Mann explicó lo sucedido y confirmó que la herida no representaba un peligro para su salud.

"El sábado, en un campo de tiro, un arma se disparó accidentalmente mientras estaba enfundada, lo que provocó una herida leve al director de cine Michael Mann. Fue atendido y dado de alta".

Por su parte, las autoridades de Los Ángeles determinaron que el disparo fue accidental, luego de revisar las circunstancias en las que ocurrió el incidente. Los reportes descartaron que existiera intención de hacerse daño y señalaron que la detonación se produjo cuando el cineasta intentaba colocar nuevamente la pistola en su funda.

Michael Mann, de 83 años, recibió atención médica por una herida superficial de bala./ AP

Michael Mann, el director de ‘Heat’ que prepara una nueva película

El accidente llamó la atención por la trayectoria del realizador, quien se ha distinguido en Hollywood por dirigir historias policiacas y secuencias de acción con un alto nivel de realismo. Una de sus películas más reconocidas es ‘Heat’ (1995), protagonizada por Al Pacino, Robert De Niro y Val Kilmer, cuya escena de un enfrentamiento armado en las calles de Los Ángeles se convirtió en una referencia del cine de acción.

Michael Mann nació el 5 de febrero de 1943 en Chicago, Estados Unidos, y durante su carrera ha dirigido producciones como ‘The Last of the Mohicans’, ‘The Insider’, ‘Ali’, ‘Miami Vice’ y ‘Public Enemies’. Su estilo cinematográfico, caracterizado por historias criminales y personajes complejos, lo ha convertido en uno de los directores más reconocidos de su generación.

Su película más reciente como director fue ‘Ferrari’ (2023), protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz. Actualmente se encuentra vinculado al desarrollo de ‘Heat 2’, proyecto que busca ampliar la historia presentada en la cinta original de 1995.