Mujer presenta trabajo de parto en pleno Gran Premio de México 2026 y es trasladada de emergencia al hospital

Elementos de la PBI auxiliaron a una mujer embarazada en el Autódromo Hermanos Rodríguez./ SSC

Una aficionada de 22 años presentó fuertes dolores durante la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez; policías y paramédicos acudieron en su ayuda

Una aficionada que asistió al Gran Premio de México 2026 de Fórmula 1 tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital después de presentar fuertes dolores relacionados con un posible inicio de trabajo de parto. La situación movilizó a elementos de seguridad y personal médico que se encontraba en el Autódromo Hermanos Rodríguez para atender cualquier incidente durante el evento deportivo.

Los hechos ocurrieron el sábado 31 de octubre, cuando una mujer de 22 años comenzó a sentirse mal mientras permanecía en la zona café del circuito, ubicado en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. La joven, quien se encontraba en la etapa final de su embarazo, requirió asistencia ante los intensos dolores que experimentaba.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) realizaban recorridos de vigilancia cuando encontraron a la mujer. Al conocer su situación, solicitaron la intervención de paramédicos y personal médico del inmueble para que recibiera atención.

¿La mujer dio a luz durante el Gran Premio de México 2026?

La aficionada fue llevada a una carpa de atención médica instalada dentro del autódromo, donde los especialistas realizaron una primera valoración. Después de revisarla, identificaron un probable inicio de trabajo de parto, por lo que consideraron necesario trasladarla a una unidad hospitalaria especializada.

Ante el diagnóstico preliminar, los uniformados coordinaron la llegada de una ambulancia y apoyaron las labores para facilitar la salida de la paciente del recinto. La mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, sin que se informaran mayores detalles sobre su condición después de abandonar las instalaciones.

Aunque la emergencia ocurrió durante las actividades de la Fórmula 1, las autoridades no confirmaron que el nacimiento se hubiera registrado dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez. Tampoco dieron a conocer información sobre la evolución médica de la joven ni sobre el posible nacimiento del bebé.

Paramédicos atendieron a la joven y coordinaron su traslado a un hospital especializado./ SSC

Policías encuentran a adulto mayor extraviado durante el Gran Premio de México

La atención a la mujer embarazada no fue la única intervención de los elementos de seguridad durante la jornada del sábado. La SSC también informó que policías de la PBI ayudaron a localizar a un hombre de 65 años que se había separado de su familia cuando los asistentes comenzaban a abandonar el autódromo.

El reporte se realizó en las inmediaciones de la Puerta 9 del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde un familiar se acercó a los uniformados para solicitar ayuda después de perder de vista al adulto mayor entre la multitud que salía del evento automovilístico.