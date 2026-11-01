¡Con mariachi y pastel! Así fue el festejo de Checo Pérez por sus 300 carreras previo al Gran Premio de México

El tapatío tuvo un sábado de celebración a pesar de los imprevistos que sufrió en la pista en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Que suenen por alto las mañanitas. Checo Pérez está de vuelta en casa y la celebración será en grande. Tras ausentarse de la parrilla en 2025, el tapatío volvió a disputar este año un Gran Premio de México y con ello, este domingo alcanzará los 300 Grandes Premios iniciados en la Fórmula 1.

A pesar de que parece complicado que Pérez Mendoza celebre con puntos, las muestras de cariño no han faltado y este sábado tuvo una más, con autoridades de Cadillac, la Fórmula 1 y el México GP, quienes de manera sorpresiva le llevaron mariachi y le obsequiaron un pastel por alcanzar este hito tan importante en la categoría.

El CEO de la F1, Stefano Domenicali; el presidente de Grupo CIE (organizador del México GP), Alejandro Soberón; el presidente del Gran Premio de México, Federico González Compeán, y Dan Towriss, CEO de Cadillac, estuvieron entre los presentes. Además, acompañaron el festejo empleados y empleadas de la FIA, del México GP, así como comisarios de pista.

Checo Pérez recibió un pastel muy especial

En la celebración no pudo faltar el tradicional “pastel de cumpleaños”, aunque en este caso fue de Grandes Premios. El mismo tuvo una base blanca, con los colores verde y rojo a los costados como la bandera y un auto como el MAC-26 de Cadillac hecho con fondant. Además, el pastel tenía el mensaje “Gracias, Checo, 300 GPs juntos”, y los nombres de los principales patrocinadores del piloto.

Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex, acompañó a Checo a partir el pastel y ambos le dieron la tradicional mordida. La empresa de telecomunicaciones fue la primera en impulsar la carrera del tapatío y, desde su llegada a F1, se ha mantenido como su principal patrocinador, lo que le ha permitido a Pérez Mendoza mantenerse en la categoría.

Checo Pérez durante el Show Run de Cadillac en la Ciudad de México | MEXSPORT

¿Qué celebrará Checo Pérez en el Gran Premio de México?

Además de sus 300 Grandes Premios iniciados, el piloto de Cadillac festejará este año su regreso a la categoría y su temporada número 15 en la Fórmula 1. De igual forma, será su décimo Gran Premio de México, con lo que se coloca en el top 3 de los pilotos que más han disputado esta carrera desde que nuestro país regresó al calendario de la F1 en 2015.