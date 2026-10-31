La decisión que tomó Cadillac para cuidar a Checo Pérez durante el resto del Gran Premio de México

Sergio 'Checo' Pérez, piloto de Cadillac, durante conferencia de prensa del Gran Premio de México 2026 | MEXSPORT

El tapatío completó sin mayores complicaciones las Prácticas Libres, pero el equipo decidió que no tuviera más actividad

De la euforia, al agotamiento. El regreso de Checo Pérez al Gran Premio de México no ha sido una experiencia precisamente grata para el tapatío, quien a pesar del entusiasmo de volver a casa se sintió indispuesto a lo largo de este viernes. Por ello, Cadillac tomó la decisión de que se ausentara de sus compromisos mediáticos.

Desde temprano por la mañana, el equipo de TWG Motorsport anunció el malestar de Pérez Mendoza, quien no pudo asistir al Fan Forum. Pese a ello, Checo estuvo listo para las dos primeras sesiones de Prácticas Libres, en las cuales finalizó P18; pero una vez finalizada la actividad en pista, nuevamente se retiró a descansar.

Checo Pérez en evento previo al GP de México l AP

"Cadillac Formula 1 Team confirma que Checo Pérez queda excusado de todos sus compromisos con los medios de comunicación restantes tras la FP2 de hoy, con el fin de descansar y preservar su energía para el resto del fin de semana", explicó la escudería estadounidense en un comunicado de prensa.

¿Qué compromisos pendientes dejó Checo Pérez?

Además de posibles entrevistas posteriores a los entrenamientos, Checo se perdió la reunión de los pilotos que se realiza en un Gran Premio. Dicha junta es para que los pilotos platiquen con el director de la carrera de la FIA temas como la seguridad y normas en la pista, entre otras cosas.

Checo Pérez se recuperó y así se presentó en las Prácticas Libres del Gran Premio de México | AP

Por ahora, Sergio Michel no se perderá alguna sesión en pista, de acuerdo con la información de Cadillac. La actividad este sábado 31 está programada para comenzar a las 11:30 horas (tiempo del centro de México), con las Prácticas Libres 3, mientras que la clasificación está agendada a las 15:00 horas.

Checo Pérez y un Gran Premio de México especial

El próximo domingo 1° de noviembre, Checo Pérez cumplirá en casa 300 Grandes Premios iniciados, una cifra que pocos pilotos en Fórmula 1 han alcanzado. Además, será su décima participación en la carrera de casa, a lo largo de 15 temporadas en la categoría, por lo que será un fin de semana de mucha celebración.