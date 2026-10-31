De la euforia, al agotamiento. El regreso de Checo Pérez al Gran Premio de México no ha sido una experiencia precisamente grata para el tapatío, quien a pesar del entusiasmo de volver a casa se sintió indispuesto a lo largo de este viernes. Por ello, Cadillac tomó la decisión de que se ausentara de sus compromisos mediáticos.
¡Al son del mariachi! George Russell recibe serenata de aficionados mexicanos afuera de su hotel
Desde temprano por la mañana, el equipo de TWG Motorsport anunció el malestar de Pérez Mendoza, quien no pudo asistir al Fan Forum. Pese a ello, Checo estuvo listo para las dos primeras sesiones de Prácticas Libres, en las cuales finalizó P18; pero una vez finalizada la actividad en pista, nuevamente se retiró a descansar.
"Cadillac Formula 1 Team confirma que Checo Pérez queda excusado de todos sus compromisos con los medios de comunicación restantes tras la FP2 de hoy, con el fin de descansar y preservar su energía para el resto del fin de semana", explicó la escudería estadounidense en un comunicado de prensa.
¿Qué compromisos pendientes dejó Checo Pérez?
Además de posibles entrevistas posteriores a los entrenamientos, Checo se perdió la reunión de los pilotos que se realiza en un Gran Premio. Dicha junta es para que los pilotos platiquen con el director de la carrera de la FIA temas como la seguridad y normas en la pista, entre otras cosas.
Por ahora, Sergio Michel no se perderá alguna sesión en pista, de acuerdo con la información de Cadillac. La actividad este sábado 31 está programada para comenzar a las 11:30 horas (tiempo del centro de México), con las Prácticas Libres 3, mientras que la clasificación está agendada a las 15:00 horas.
Checo Pérez y un Gran Premio de México especial
El próximo domingo 1° de noviembre, Checo Pérez cumplirá en casa 300 Grandes Premios iniciados, una cifra que pocos pilotos en Fórmula 1 han alcanzado. Además, será su décima participación en la carrera de casa, a lo largo de 15 temporadas en la categoría, por lo que será un fin de semana de mucha celebración.