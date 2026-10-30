¡No fue último! Checo Pérez se recuperó y así se presentó en las Prácticas Libres del Gran Premio de México

Checo Pérez se recuperó y así se presentó en las Prácticas Libres del Gran Premio de México | AP

Pese a reportarse indispuesto en la mañana, el piloto tapatío tuvo un rendimiento decente ante su gente

Le vino bien el descanso extra. Oficialmente, comenzó la actividad en pista del Gran Premio de México 2026 y el héroe local, Checo Pérez, se quedó con los reflectores en la primera sesión de Prácticas Libres, en las cuales evitó quedar en los últimos dos lugares de la parrilla, pese a ausentarse de sus actividades mediáticas por la mañana.

Temprano este viernes 30 de octubre, Cadillac informó que Checo se había sentido indispuesto, por lo que no estuvo presente para atender a los aficionados en el Fan Forum. La escudería decidió darle más descanso, precisamente para que pudiera subirse al MAC-26 en las dos sesiones de entrenamientos.

¿Cómo le fue a Checo Pérezen la PL1 del Gran Premio de México 2026?

Al parecer, el reposo y correr de nuevo ante su público, tras su ausencia en 2025, le vino bien al tapatío, que finalizó P18. Si bien se mantiene en la parte baja de la parrilla, fue la octava ocasión en la Temporada 2026 que en una Práctica Libre 1 no quedó en los dos últimos lugares. Hasta ahora, su mejor resultado en una primera sesión del fin de semana fue la P14 que logró en el Gran Premio de Mónaco, única carrera en la cual estuvo cerca de sumar puntos.

Si bien las Prácticas Libres no son un parámetro para lo que será la clasificación y mucho menos la carrera principal, ya que es la primera oportunidad de los pilotos de probar la configuración del auto, por ahora el mexicano puede celebrar que no terminó en los dos últimos lugares. Charles Leclerc, por su parte, registró el mejor tiempo por delante de Andrea Kimi Antonelli.

Checo Pérez durante el Show Run de Cadillac en la Ciudad de México | MEXSPORT

Récord de novatos en las Prácticas Libres

El primer fin de semana de actividad en pista también marcó un hito importante en la historia de la Fórmula 1, ya que se igualó el récord de más novatos en una sesión de Prácticas Libres. En total, diez pilotos jóvenes tomaron el lugar de alguno de los titulares y con ello se empató la marca que hasta ahora presumía en solitario el Gran Premio de Abu Dhabi 2023.

En el caso de Cadillac, Colton Herta se subió al auto de Valtteri Bottas por segunda ocasión en la temporada, luego de tomar su lugar en el Gran Premio de Hungría. De igual forma, fue el quinto entrenamiento en la categoría para el estadounidense, quien en Barcelona, Italia y Austin utilizó el auto de Checo Pérez.

Frederik Vesti - Mercedes - En lugar de George Russell

Ayumu Iwasa - Red Bull - En lugar de Max Verstappen

Leonardo Fomaroli - McLaren - En lugar de Lando Norris

Nikola Tsolov - Racing Bulls - En lugar de Liam Lawson

Gabriele Mini - Alpine - En lugar de Franco Colapinto

Ryo Hirakawa - Haas - En lugar de Esteban Ocon

Freddie Slater - Audi- En lugar de Gabriel Bortoleto

Luke Browning - Williams- En lugar de Alex Albon

Jak Crawford - Aston Martin - En lugar de Lance Stroll

Colton Herta -Cadillac- En lugar de Valtteri Bottas