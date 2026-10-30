El piloto de Mercedes fue sorprendido por un grupo de seguidores que le dedicaron una interpretación de 'El Rey' durante su estancia en la Ciudad de México

La pasión por la Fórmula 1 ya se hace sentir en la capital mexicana y George Russell tuvo una bienvenida muy especial. El piloto de Mercedes recibió una serenata por parte de aficionados mexicanos que se reunieron a las afueras de su hotel para demostrarle su cariño previo al Gran Premio de la Ciudad de México.

Con una enorme sonrisa, Russell salió a saludar a los seguidores que lo esperaban al ritmo del mariachi y la tradicional canción 'El Rey'. El británico disfrutó del momento y respondió con simpatía a la muestra de afecto, en una escena que refleja el ambiente que se vive alrededor de la máxima categoría del automovilismo en nuestro país.

¿Cuándo corre George Russell en el Gran Premio de México?

La actividad del Gran Premio de México se desarrollará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Russell y Mercedes tendrán que afrontar las sesiones de práctica, la clasificación y la carrera principal durante el fin de semana.

Fermín la Calaca y Mario Achi, mascotas del Gran Premio de México | IMAGO 7

Las primeras prácticas del 30 de octubre tendrán lugar a las 12:30 y a las 16:00 horas en las inmediaciones del Autodromo Hermanos Rodríguez.

La jornada del domingo 1 de noviembre será el momento culminante, cuando los pilotos salgan a la pista para disputar el Gran Premio de México, una de las citas más esperadas del calendario de la Fórmula 1.