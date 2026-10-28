El padre del piloto de Fórmula 1 reconoció el papel de la televisora para el éxito de

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez, reconoció el respaldo que Emilio Azcárraga y Televisa han brindado a lo largo de los años a la trayectoria del piloto mexicano en la Fórmula 1. El empresario dedicó un emotivo mensaje destacando la importancia de la televisora en el desarrollo profesional del tapatío.

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La Fórmula 1 regresó a nuestro país para el Gran Premio de la Ciudad de México y con ello, Checo también está de vuelta luego de ausentarse durante el 2025. En el marco de la carrera, Pérez Garibay aprovechó para expresar su agradecimiento a Emilio Azcárraga, a quien se refirió como una de las personas que han apoyado a su hijo durante su trayectoria en el automovilismo internacional. El padre de Checo también mencionó a Fernando ‘La Bomba’ Álvarez, en referencia al entorno de apoyo que ha acompañado al piloto mexicano.

"Hay que recordar siempre, gracias a TUDN, a Televisa todo el apoyo, el proyecto con el que hemos caminado juntos, a Emilio Azcárraga, a la Bomba allá en Miami, que siempre ha apoyado a Checo, estamos muy agradecidos… ¿qué quisiera Checo? jugar futbol 300 partidos con el América, pero tiene qué, por hambre, correr carros", expresó en entrevista para TUDN.

Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez | F1

Checo y su regreso a la F1

Otro de los temas que abordó Antonio Pérez Garibay fue el regreso de Sergio Pérez a la competición con Cadillac, escudería con la que el mexicano afronta una nueva etapa en la Fórmula 1. El padre del piloto se refirió al desafío de incorporarse a un equipo que trabaja en la construcción de un proyecto desde cero dentro de la categoría.

Aunque Checo todavía no ha conseguido sumar puntos en la campaña a la que hizo referencia Pérez Garibay, su padre defendió el desempeño del tapatío y señaló que el contexto actual representa una oportunidad importante en su carrera deportiva.

"Yo creo que es lo mejor que le ha ocurrido en su carrera deportiva, hay que recordar que está construyendo un proyecto desde cero", afirmó al hablar sobre la etapa que atraviesa el piloto mexicano.