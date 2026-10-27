Andrea Kimi Antonelli puede sumarse a la lista el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez

La Fórmula 1 regresa este fin de semana a nuestro país y por sexta ocasión en su historia, el Gran Premio de México puede ser el escenario en el cual un piloto asegure su título. Andrea Kimi Antonelli llega con una amplia ventaja en el campeonato, por lo que un resultado favorable le dará su primer título en la categoría.

Hasta ahora, cinco veces se definió la pelea por el título en el Autódromo Hermanos Rodríguez, aunque solo cuatro pilotos han tenido ese honor. Lo anterior porque Lewis Hamilton lo hizo en dos ocasiones diferentes: en 2017, cuando quedó en el noveno lugar, mientras que en 2018 al finalizar en cuarto puesto.

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¿Qué pilotos han sido campeones en el México GP?

John Surtees fue el primer piloto que se coronó en nuestro país, en la Temporada 1964. Fue la segunda vez que México recibió una carrera de F1 y fue la última fecha de la campaña. El piloto de Ferrari llegó a nuestro país debajo de Graham Hill en la clasificación. El piloto de BRM terminó P11, mientras que Surtees finalizó segundo y se coronó con un punto de diferencia.

Tres años más tarde, Denny Hulme se convirtió en el primer neozelandés en coronarse en la F1. Con su tercer lugar por detrás de Jim Clark y su compañero Jack Brabham, que quedó segundo en el campeonato, el piloto de Brabham-Repco se convirtió en el segundo campeón en celebrar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

A la temporada siguiente, Graham Hill nuevamente llegó con la oportunidad de celebrar su campeonato en territorio azteca. Al igual que en los otros casos mencionados, México fue la última fecha de la temporada y el británico logró su segunda corona al ganar la carrera, para finalizar con 12 puntos de ventaja sobre su compatriota Jackie Stewart.

Finalmente, en este siglo, Lewis Hamilton se coronó en dos ocasiones en México: 2017 y 2018, cuando la carrera era la antepenúltima del campeonato. En la primera, aunque tuvo un contacto al inicio, remontó hasta el noveno puesto y con ello aseguró su corona, ya que Sebastian Vettel, su único competidor, terminó cuarto y no pudo prolongar la contienda.

Lewis Hamilton en celebración en el Gran Premio de México en 2017 | IMAGO 7

Para el año siguiente, el británico y el alemán nuevamente llegaron a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca en la pelea por título. El entonces piloto de Mercedes logró su quinto título al finalizar cuarto, pues aunque Vettel quedó en segundo lugar, matemáticamente quedó fuera de la contienda.

¿Qué necesita Antonelli para coronarse en México?

En el caso del italiano, solo el mencionado Hamilton y George Russell pueden postergar su coronación hasta Brasil. Sin embargo, Antonelli tiene todo en su poder para coronarse y con finalizar noveno amarrará el título; en caso de que no sume puntos, será campeón si ninguno de los dos británicos gane la carrera.