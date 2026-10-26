Lando Norris pierde su corona de Fórmula 1 y alcanza un récord negativo que no se veía desde 1992

Con la victoria de Antonelli en Austin, el británico se quedó sin posibilidades matemáticas de pelear por el campeonato esta temporada

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 está por finalizar, pero el campeón apunta a definirse antes de que se corran las carreras restantes. Con su victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, Andrea Kimi Antonelli dio un paso más para lograr su primer título en la categoría, además que oficialmente dejó fuera de la contienda a Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris.

Con ello, el británico perdió su corona a cinco carreras de que termine la temporada, con lo que se convirtió en el primer campeón reinante desde 1992 que es destronado tan temprano en la campaña. Hasta ahora, el legendario Ayrton Senna era quien presumía ese récord, cuando no pudo defender su título logrado en 1991 y lo dejó en manos de Nigel Mansell.

En aquella ocasión tras la victoria del británico en el Gran Premio de Alemania, el brasileño quedó matemáticamente fuera de la contienda, a seis carreras de que terminara la temporada. Sin embargo, fue hasta la siguiente fecha, con su segundo lugar en el Gran Premio de Hungría, que Mansell aseguró su campeonato.

Desde entonces y hasta ahora, ningún piloto había sido destronado con tantas carreras todavía por disputarse. No obstante, estrictamente el reinado de Norris duró más que el de Senna ya que antes se corrían menos Grandes Premios, además que el sistema de puntuación era diferente.

Lando Norris en el Gran Premio de Estados Unidos 2026 | AP

¿Cómo le fue a Lando Norris en la Temporada 2026 de F1?

Después de tener un auto dominante en 2025, y una mejora de rendimiento en la segunda mitad de la campaña para remontar ante su compañero de equipo Óscar Piastri, el británico padeció mucho este año con McLaren. En las seis primeras carreras tuvo un DNS, dos retiros y solo subió al podio en el Gran Premio de Miami en el segundo lugar.

Su primera victoria, de dos que lleva hasta ahora, llegó en el Gran Premio de Hungría, y con ello evitó seguir los pasos de Sebastian Vettel y Jacques Villeneuve, que a la temporada siguiente de coronarse terminaron sin victorias. Al alemán le pasó con Red Bull en la Temporada 2014, después de un bicampeonato, mientras que al canadiense le ocurrió en 1997.

Lando Norris en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 | AP

¿Qué piloto ha logrado el título más pronto en la F1?