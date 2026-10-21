Transmitirán el showrun de Checo Pérez: ¿Cuándo y dónde ver al piloto de Cadillac en Paseo de la Reforma?

El tapatío regresará a México luego de ausentarse de la parrilla de la Fórmula 1 en la Temporada 2025 al quedarse sin asiento

Sergio 'Checo' Pérez está listo para regresar a casa, tras ausentarse el año pasado del Gran Premio de México y lo hará con una celebración en grande, con un showrun en Paseo de la Reforma el próximo miércoles 28 de octubre. Será la quinta ocasión que el piloto mexicano tenga este tipo de exhibición ante su gente, primera con Cadillac, y podrá seguirse a través de una transmisión de YouTube.

Este miércoles, a una semana de que Pérez Mendoza haga su recorrido de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia, se confirmó que a través del canal de Desde el Paddock podrá seguirse en vivo la exhibición, programada para comenzar a las 10:00 horas (tiempo del centro de México). Memo Rojas, expiloto; Alex Escalera, analista técnico, y Munir Silveyra, narrador, estarán en la transmisión junto con Pía Ramos y el creador de contenidos Juca.

¿Cuántas veces Checo Pérez ha tenido un showrun en México?

La primera vez que el piloto tapatío se presentó en un evento de esta naturaleza ante su afición fue en 2011, su temporada debut en la F1, con Sauber. En esa ocasión, Checo recorrió el centro de Guadalajara a bordo del Sauber C29, ante cerca de 215 mil personas, según cifras del gobierno. El evento esa vez se realizó en febrero, ya que el Gran Premio de México seguía sin regresar al calendario de la categoría.

Fue hasta la Temporada 2015 que el Autódromo Hermanos Rodríguez se sumó nuevamente al campeonato como carrera puntuable y seis años después Checo tuvo otro showrun en su país. Ahora fue en Ciudad de México, donde en 2021 –en su primera campaña con Red Bull– recorrió Paseo de la Reforma a bordo del RB7, coche que ganó dos campeonatos mundiales, ante cien mil personas, según el gobierno local.

Al año siguiente, Pérez Mendoza regresó a territorio tapatío, pero cambió de ruta y de nuevo a bordo del RB7 recorrió la Avenida Ignacio L. Vallarta y dio un par de vueltas alrededor de la Glorieta de la Minerva; según las cifras oficiales, asistieron cerca de 130 mil personas. Los dos showruns celebrados con la escudería de Milton Keynes se realizaron previo al Gran Premio de México.

Checo Pérez en el showrun de 2021 con Red Bull en Ciudad de México | RED BULL

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026?

La exhibición de Checo Pérez en Reforma marcará oficialmente el inicio de las celebraciones del Mexico GP, programado del viernes 30 de octubre al domingo 1º de noviembre. La carrera principal está prevista para comenzar a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y con ello el piloto tapatío llegará a 300 Grandes Premios iniciados.

Fue en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán que Checo llegó a los 300 Grandes Premios, pero solo en 296 de ellas corrió la carrera principal, pues en Mónaco 2011, Canadá 2011 y Malasia 2014, aunque disputó una sesión previa, causó baja por lesión, enfermedad y fallas de su monoplaza, respectivamente.