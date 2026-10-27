Showrun 2026 de Checo Pérez: Así será el operativo de seguridad en Ciudad de México

Ángel de la Independencia bloqueado por el showrun en el 2021 | MEXSPORT

El piloto mexicano volverá a recorrer esta emblemática avenida después de cinco años de su presentación con Red Bull

Sergio ‘Checo’ Pérez está de regreso en casa y celebrará en grande. Tras quedar fuera de la parrilla de Fórmula 1 en 2025, el mexicano este año volverá a correr el Gran Premio de México, mismo que supondrá su carrera iniciada número 300. Como parte de los festejos de este logro tan importante, el tapatío tuvo su tradicional cascarita este martes 27 y este miércoles 28 realizará un showrun en Paseo de la Reforma.

Será la segunda ocasión que Pérez Mendoza recorra esta emblemática avenida, luego de su presentación en 2021 con Red Bull. Para ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX implementará un operativo policial y de vialidad para garantizar el orden durante la presentación y también para garantizar la seguridad de los asistentes.

¿Cómo será el operativo del Showrun de Checo Pérez?

El cierre de calles aledañas a Paseo de la Reforma comenzó desde este lunes 26 de octubre. El recorrido del tapatío será desde la Gloriera de la Diana Cazadora (a la altura de Río Mississippi) y la del Ángel de la Independencia (a la altura de Río Tíber), por lo que las restricciones viales incluyen cruces importantes como con Avenida Insurgente, Río Rhin y La Palma.

Además de ello, desde las primeras horas de este miércoles comenzará el operativo de seguridad, el cual contará con nueve vehículos oficiales, una motoambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como sobrevuelos preventivos de un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Checo Pérez con Red Bull, en el Showrun del 2021 | MEXSPORT

De igual forma, la SSC informó que a Subsecretaría de Control de Tránsito realizará labores para agilizar la movilidad de automovilistas y peatones, además de prevenir el estacionamiento en lugares prohibidos en las vías de acceso, antes, durante y después del evento. Recomendó el uso de vialidades alternativas para llegar al evento, debido al cierre sobre Reforma.

Según el organismo, los carriles laterales de Paseo de la Reforma, los ejes 2 y 3 Poniente, así como las avenidas Insurgentes y Chapultepec estarán abiertas para circular. También sugirió el uso de las calles Maestro Antonio Caso y James Sullivan, así como Circuito Interior para facilitar el tránsito de vehículos antes, durante y después del showrun de Checo Pérez.

Recomendaciones de la SSC para asistentes al Showrun 2026 de Checo Pérez

Usa ropa y calzado cómodo

Respeta las señalizaciones del lugar y al personal de seguridad

Evita portar cinturón, mochila, objetos de vidrio y punzocortantes

Acuerda con tus amigos o familiares un punto de reunión

No subas a bardas, marquesinas, barandales o templetes

En caso de que haya condiciones de riesgo o inseguras, retírate del lugar

Si presencias o eres víctima de un delito, acude con la o el oficial más cercano

Evita aglomeraciones y desaloja el lugar de forma ordenada

Verifica que cuentes con todas tus pertenencias

Afición viendo el Showrun de Checo Pérez en el ángel de la independencia | MEXSPORT

¿Por dónde ver el Showrun de Checo Pérez?

Para quienes no puedan asistir al evento, habrá transmisión gratis a través de YouTube. Será en el canal de Desde el Paddock que se pueda seguir en vivo el Showrun 2026 de Checo Pérez, con Memo Rojas, expiloto; Alex Escalera, analista técnico, y Munir Silveyra, narrador a cargo de la transmisión y los comentarios.