Con la victoria en Austin, el italiano está a un paso de amarrar su corona y convertirse en el campeón más joven en la historia de la categoría

Oficialmente, la Fórmula 1 tendrá nuevo campeón. Con la victoria de Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de Estados Unidos, quedaron fuera de la contienda Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris, ganador en 2025. El británico no pudo defender su corona y ahora verá cómo ésta queda en manos del italiano, a menos que sus compatriotas George Russell y Lewis Hamilton lo impidan.

El compañero de Antonelli en Mercedes y el siete veces campeón del mundo son los únicos que todavía tienen posibilidad matemática de quitarle el título al joven piloto de 20 años. Sin embargo, el italiano se mantiene como el favorito y todo apunta a que se coronará en el Gran Premio de México, pues puede quedarse con el campeonato incluso sin ganar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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¿Qué necesita Antonelli para ser campeón en el Gran Premio de México?

Antonelli llega al Autódromo Hermanos Rodríguez con una ventaja de 123 puntos sobre Russell y de 124 sobre Hamilton. Eso significa que con un noveno lugar o mejor, el italiano asegurará su corona sin importar lo que hagan los dos británicos. Con una P9 para Kimi y una victoria de George, la diferencia entre ambos previo a Brasil quedará en cien puntos, con la misma cantidad por disputarse.

En ese escenario, incluso si después de México Antonelli no vuelve a sumar y Russell gana todas las carreras, lo empataría en puntos pero no en victorias; el italiano tiene nueve y a lo máximo que aspira el británico son ocho. Mientras que Hamilton a lo mucho puede llegar a seis victorias, por lo que incluso si Kimi queda décimo, no tiene forma de superarlo.

Mercedes y Antonelli celebran el triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos | AP

Ahora bien, el italiano puede coronarse sin sumar puntos, siempre y cuando ni Russell ni Hamilton ganen la carrera en México. Es decir, si queda fuera del Top 10 o no termina la carrera, Antonelli necesita que su compañero de equipo y que el piloto de Ferrari queden en segundo lugar, pues la diferencia quedaría en 105 puntos o más, imposible de remontar en cuatro carreras.

¿Cómo se puede prolongar el campeonato hasta Brasil?

Para que no haya campeón de Fórmula 1 en territorio mexicano, Russell o Hamilton están obligados a ganar y esperar que Antonelli no gane. En el caso del piloto de Mercedes, reduciría a 98 puntos su diferencia con su compañero de equipo, mientras que el de Ferrari se pondría a 99 puntos, todavía difícil de remontar, pero no imposible.