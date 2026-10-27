El mexicano volverá a recorrer Paseo de la Reforma a bordo de un monoplaza, luego de cinco años

La Fórmula 1 ya está en México y las celebraciones por los 300 Grandes Premios iniciados de Sergio 'Checo' Pérez. El tapatío comenzó los festejos este martes 27 de octubre, con su tradicional cascarita, mientras que este miércoles 28 de octubre tendrá un showrun sobre Paseo de la Reforma previo al Gran Premio de México.

Será la segunda ocasión que Pérez Mendoza recorra esta avenida a bordo de un monoplaza, luego de hacerlo en 2021 con Red Bull. Además, será la cuarta ocasión en general que tenga una presentación de esta naturaleza, sumada a las dos que tuvo en Guadalajara, la primera en 2011 con Sauber y la segunda en 2022, con los de Milton Keynes.

¿A qué hora y dónde es el Showrun de Checo Pérez en 2026?

Será la primera ocasión que Checo, quien además este año celebra 15 temporadas en Fórmula 1, tenga un showrun con su nueva escudería Cadillac. Y aunque los resultados no han acompañado al equipo estadounidense, el regreso del tapatío a México -tras quedarse sin asiento en la Temporada 2025- en sí mismo ya es motivo de celebración.

En ese sentido, está programado que el showrun comience el miércoles 28 de octubre a las 10:00 horas (tiempo del centro de México), con una duración aproximada de dos horas y media. Será abierto al público, por lo que se recomienda llegar temprano; los organizadores también habilitaron un espacio de gradas, pero el registro para el mismo ya cerró.

Checo Pérez en el showrun de 2022 con Red Bull en Guadalajara | RED BULL

El recorrido anunciado abarcará Paseo de la Reforma, desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta la del Ángel de la Independencia. De hecho, el cierre de las calles comenzó desde este lunes 26 de octubre y no habrá estacionamiento, por lo que los asistentes deberán tomar sus precauciones para llegar en transporte público o bien con servicio de aplicación.

Las estaciones de Chapultepec y Sevilla de la Línea 1 (rosa) del Metro son las que más cerca quedan, aunque también está como alternativa la de Insurgentes en la misma línea. Como el evento será sobre Paseo de la Reforma, las estaciones de La Diana y El Ángel de la Línea 7 (verde) del Metrobús no estarán disponibles; tampoco lo estará la de La Palma por el cierre vial del evento.

Checo Pérez con Cadillac previo al Gran Premio de México 2026 | AXEL FERNÁNDEZ

¿Por dónde ver el Showrun de Checo Pérez?