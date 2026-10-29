Checo Pérez en un auto clásico durante su showrun con Cadillac en Ciudad de México | AP

El mexicano tiene contrato con la escudería estadounidense, tras lo cual todo apunta a que vendrá su retiro

No mucho tiempo le queda a Sergio 'Checo' Pérez en la Fórmula 1. Cadillac anunció este miércoles, justo antes del Gran Premio de México, la extensión de contrato del tapatío hasta 2029. Sin embargo, todo apunta a que ese será su último año en la categoría y tras el cual espera dejar un legado con la escudería estadounidense.

Durante un evento de un patrocinador, Checo señaló que quiere disfrutar "estos últimos tres años", y no es la primera ocasión que insinúa que no estará en la parrilla en 2030. Aunque tiene claro que antes de marcharse, quiere dejar a Cadillac entre los mejores equipos, seguro de que tienen lo necesario como escudería para lograrlo.

"La verdad es que Cadillac me he dado la vida y estoy muy emocionado. Nada me motiva más que terminar mi última parte de la carrera, dejando a Cadillac como uno de los mejores equipos", fueron las palabras del piloto tapatío, quien desde un principio se consolidó como la apuesta principal del equipo de TWG Motorsport.

Checo Pérez se rindió en elogios con Cadillac

La estadounidense es la sexta escudería para Pérez Mendoza, quien una vez más destacó lo importante que ha sido para él esta experiencia. A diferencia de otros equipos, con Cadillac es claro que el mexicano es su primer piloto, además de que -por la cercanía- implica una cultura más cercana que las escuderías europeas

Checo Pérez durante el Show Run de Cadillac en la Ciudad de México | MEXSPORT

"Es un proyecto que de verdad no lo había visto así, es todo lo que veo, todo el camino, toda la dedicación del equipo para poder algo grande, y es algo que nunca había tenido. Estar en estos espacios, en estos eventos, era algo muy diferente", finalizó el tapatío.

¿Qué celebra Checo Pérez en el Gran Premio de México 2026?

La carrera de este año no solo representa el regreso del tapatío tras su ausencia en 2025, sino que le permitirá alcanzar cifras históricas. Será en México que Checo Pérez llegue a 300 Grandes Premios iniciados, además que este año festeja sus 15 años en la categoría. Por último, será su décimo México GP y es uno de los pocos pilotos que está en la parrilla desde que nuestro país volvió al calendario de F1.