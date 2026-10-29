El piloto finlandés tuvo un divertido momento conviviendo con sus fanáticos en México

La Fórmula 1 llegó a México. Luego de un año de espera, el máximo circuito del automovilismo regresó al Autódromo Hermanos Rodríguez con toda la fiesta que lo caracteriza y que va más allá de un fin de semana. Las actividades arrancaron con el showrun de Cadillac en las calles de la Ciudad de México, protagonizado por el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y su compañero Valtteri Bottas, quien sorprendió a los aficionados al demostrar sus habilidades con el español.

“Cámara, carnal, ya te la sabes”

Luego de que el piloto mexicano protagonizara el evento al dar un par de vueltas en un monoplaza modificado de Fórmula 2, fue el turno de su compañero Valtteri Bottas de brillar ante el público tricolor. El finlandés no solo dedicó unas palabras a los aficionados que se dieron cita en Paseo de la Reforma, sino que incluso se animó a pronunciar algunas frases en español.

Bottas reconoció que le gustaría aprender una expresión en el idioma de su compañero, por lo que el encargado de conducir el evento le enseñó una frase bastante común en las calles de México: “Cámara, carnal, ya te la sabes”.

Checo Pérez con Valtteri Bottas en Cadillac | MEXSPORT

El piloto de Cadillac pronunció correctamente la frase e incluso prometió a los presentes que, si se encontraba con Fernando Alonso, piloto español de Aston Martin, le diría las palabras que acababa de aprender. El momento provocó sonrisas entre los asistentes, quienes disfrutaron de la disposición del finlandés para conectar con los aficionados mexicanos.

La interacción de Bottas se convirtió en uno de los momentos divertidos de la jornada, en la que Cadillac aprovechó la presencia de sus dos pilotos para acercarse a los seguidores de la Fórmula 1. Tanto Pérez como el finlandés vivieron el entusiasmo de una afición que espera con ilusión el inicio de una nueva etapa para el equipo estadounidense en la máxima categoría.

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el GP de Australia | AP

¿Cómo luce el panorama de Checo y Bottas para el fin de semana?

Tal y como se esperaba tras su regreso a las actividades en México, Checo Pérez y Valtteri Bottas afrontan el reto de desarrollar un monoplaza nuevo. El equipo todavía trabaja en la adaptación y las pruebas necesarias para consolidar su proyecto en la Fórmula 1, por lo que el rendimiento en pista representa un desafío importante para ambos pilotos.

Aunque el panorama deportivo todavía presenta interrogantes, la afición mexicana volvió a mostrar su apoyo incondicional al ‘Viejo Sabroso’ y a su escudería. La presencia de Pérez en las calles de la capital generó una respuesta entusiasta, en una muestra de que el piloto tapatío mantiene una conexión especial con los seguidores del automovilismo en su país.

Es una realidad que el Autódromo Hermanos Rodríguez no garantiza una actuación triunfal para el representante mexicano y su equipo; sin embargo, la ilusión de verlo sumar puntos en casa sigue latente. Los aficionados esperan que Pérez pueda ofrecer una buena actuación durante el fin de semana, especialmente después de las dificultades que enfrentó en su última participación en el Gran Premio de México, cuando todavía formaba parte de Red Bull Racing.