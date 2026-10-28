La carrera de este año en el Autódromo Hermanos Rodríguez tendrá un par de elementos que la harán todavía más especial

El Gran Premio de México se ha convertido en una de las carreras más destacadas en el calendario de la Fórmula 1 por el nivel de su organización y la pasión de su público. Sin embargo, este año será todavía más especial, pues Sergio 'Checo' Pérez celebrará sus 300 carreras iniciadas y Andrea Kimi Antonelli puede asegurar su título si queda en noveno lugar.

Al respecto, Francisco Velázquez, jefe de prensa nacional del Gran Premio de la Ciudad de México, afirmó que están preparados para que la celebración sea todavía más especial si el piloto de Mercedes se proclama campeón en el Autódromo Hermanos Rodríguez. "Ya nos sucedió con Hamilton. Para nosotros sería un super plus que Kimi Antonelli pueda coronarse en nuestro país".

"Yo creo que la gente lo abrazaría como si estuviera Kimi coronándose en su país. Es querido por la afición mexicana; ha demostrado ser un buen piloto. Lo vamos a saber festejar como se merece" y señaló que desde que se supo el resultado en el Gran Premio de Estados Unidos empezaron a trabajar ideas.

"El mariachi no va a faltar, lo tenemos ya de casa. El podio del México Gp es uno de los más icónicos; tendremos nuestro podio con el auto ganador, con este elevador que nos permite subirlo para que toda la gente lo admire", añadió Francisco Velázquez, quien también dedicó algunas palabras a Checo Pérez.

Panorámica del Gran Premio de México en 2025 | IMAGO 7

¿Qué dijo Francisco Velázquez sobre Checo Pérez?

Por otra parte, el jefe de prensa destacó que desde 2015, cuando comenzó esta tercera etapa de México en el calendario de la F1, Checo Pérez ha estado presente, salvo su ausencia en 2025. Consideró que gracias al ahora piloto de Cadillac, la afición mexicana al deporte motor ha aumentado con el paso de los años.

'Yo creo que Checo nos trajo un gran plus para que se construyera esta afición. El haber tenido dos pilotos mexicanos empezó a generar esa afición. Y lo que hemos logrado como organización es eso, hacer un trabajo integral, tanto dentro de la pista como fuera de la pista, para esta tercer temporada de la F1", declaró.

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En ese sentido, señaló que tampoco hay urgencia ante la posibilidad de que el tapatío se retire en un par de años. "El año pasado que no tuvimos a Checo en la carrera, todo caminó como venía caminando. La gente está muy educada, informada, tiene a sus favoritos, conoce más de la F1. No es que dependa de un solo piloto para tener el éxito de la carrera".