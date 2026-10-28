El piloto mexicano Sergio ‘Checo' Pérez se mantendrá tres años más en la Fórmula 1 con la escudería estadounidense Cadillac, así lo anunció la propia categoría este jueves.
El Gran Premio de México prepara celebración especial: El regreso de Checo Pérez y el posible título de Antonelli
¿Qué pasó entre Checo Pérez y Cadillac?
Con el Gran Premio de México 2026 en puerta, el tapatío de 36 años de edad vuelve al Autódromo Hermanos Rodríguez para celebrar su carrera iniciada número 300.
Dicha fiesta en casa hoy fue redondeada con el anuncio de su renovación con Cadillac, firma que vive su primera temporada en el Gran Circo y que se ha quedado lejos de los buenos resultados en el año.
¿Cómo le ha ido a Checo Pérez con Cadillac
La misma inercia de ser una escudería nueva ha llevado tanto al mexicano Sergio Pérez como al finlandés Valtteri Bottas a no sumar en el año y mantenerse en los dos últimos lugares en el Campeonato de Pilotos.
Ha sido tan mal el paso de Cadillac que el tapatío corre riesgo de quedarse por primera vez sin puntos en sus 15 temporadas en la máxima categoría, algo que quiere evitar en la recta final del calendario, iniciando este fin de semana en la Ciudad de México.
¿Qué espera Checo Pérez en Cadillac?
Sergio Pérez es consciente de que los resultados están lejos de llegar con Cadillac, escudería que vive su primera temporada en el serial. Sin embargo, entiende que lo que ha sembrado dará su cosecha a mediano plazo, algo que quiere disfrutar en la pista.
"En Cadillac se toma muchísimo en cuenta lo que digo. Es algo muy importante formar al equipo, atraer a nuevas generaciones de pilotos y enfocarnos en el desarrollo. Ha sido un año súper intenso", dijo el #11.
"Tengo la motivación de seguir, de mejorar este proyecto del que soy parte. Sé que en un año más no voy a lograr lo que quiero con Cadillac, por eso quiero seguir más años aquí", sentenció Checo Pérez.