Sergio Pérez durante el Gran Premio de Estados Unidos | Mexsport

El tapatío alarga su estadía en la Fórmula 1 por tres temporadas más

El piloto mexicano Sergio ‘Checo' Pérez se mantendrá tres años más en la Fórmula 1 con la escudería estadounidense Cadillac, así lo anunció la propia categoría este jueves.

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¿Qué pasó entre Checo Pérez y Cadillac?

Con el Gran Premio de México 2026 en puerta, el tapatío de 36 años de edad vuelve al Autódromo Hermanos Rodríguez para celebrar su carrera iniciada número 300.

Dicha fiesta en casa hoy fue redondeada con el anuncio de su renovación con Cadillac, firma que vive su primera temporada en el Gran Circo y que se ha quedado lejos de los buenos resultados en el año.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez con Cadillac

La misma inercia de ser una escudería nueva ha llevado tanto al mexicano Sergio Pérez como al finlandés Valtteri Bottas a no sumar en el año y mantenerse en los dos últimos lugares en el Campeonato de Pilotos.

Ha sido tan mal el paso de Cadillac que el tapatío corre riesgo de quedarse por primera vez sin puntos en sus 15 temporadas en la máxima categoría, algo que quiere evitar en la recta final del calendario, iniciando este fin de semana en la Ciudad de México.

Checo Pérez durante el evento de Escudería Telmex previo al Gran Premio de México 2026 | AXEL FERNÁNDEZ

¿Qué espera Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez es consciente de que los resultados están lejos de llegar con Cadillac, escudería que vive su primera temporada en el serial. Sin embargo, entiende que lo que ha sembrado dará su cosecha a mediano plazo, algo que quiere disfrutar en la pista.

Checo Pérez con Cadillac en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 | AP

"En Cadillac se toma muchísimo en cuenta lo que digo. Es algo muy importante formar al equipo, atraer a nuevas generaciones de pilotos y enfocarnos en el desarrollo. Ha sido un año súper intenso", dijo el #11.