El comunicólogo criticó al gobierno por afectaciones a la movilidad en Paseo de la Reforma

David Faitelson criticó a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por los cierres viales realizados en Paseo de la Reforma con motivo del showrun de Sergio ‘Checo’ Pérez, una exhibición automovilística organizada previo al Gran Premio de México de Fórmula 1. El comunicador expresó su inconformidad a través de redes sociales, donde cuestionó la decisión de bloquear una de las principales avenidas de la capital.

La exhibición del piloto mexicano forma parte de las actividades previas a su participación en el fin de semana del Gran Premio de México y coincide con la celebración de sus 300 Grandes Premios en la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, los preparativos para el evento generaron inconformidad entre usuarios de la vía pública y representantes de la alcaldía Cuauhtémoc, debido a las afectaciones a la movilidad.

Faitelson reaccionó a las molestias ocasionadas por los bloqueos y dirigió un mensaje a la mandataria capitalina, en el que cuestionó la autorización del evento y las consecuencias para quienes transitan por la zona.

"Una verdadero caos… Señora Clara Brugada ¿En qué estaba usted pensando cuando lo autorizó? ¡Por Dios! ¿No está usted consciente de lo que hace?", comentó Faitelson en sus redes sociales.

La publicación del periodista se sumó a las críticas por las restricciones a la circulación en Paseo de la Reforma, donde se preparó el recorrido que realizaría el piloto mexicano a bordo de un monoplaza de Fórmula 1.

David Faitelson en una transmisión de TUDN | IMAGO7

¿Por qué cerraron Paseo de la Reforma para el showrun de Checo Pérez?

El recorrido anunciado contempla el tramo de Paseo de la Reforma comprendido entre la Glorieta de la Diana Cazadora y la Glorieta del Ángel de la Independencia. Los cierres viales comenzaron el lunes 26 de octubre para permitir los preparativos del evento. Las restricciones también contemplaron la suspensión del estacionamiento en la zona, por lo que se recomendó a los asistentes considerar alternativas de transporte para llegar al lugar.

La exhibición representa la segunda ocasión en que Checo Pérez conduce un monoplaza de Fórmula 1 sobre Paseo de la Reforma. La primera se realizó en 2021, cuando el mexicano formaba parte de Red Bull Racing.

Las afectaciones a la movilidad también alcanzaron el transporte público. Entre las alternativas para acercarse a la zona se encuentran las estaciones Chapultepec, Sevilla e Insurgentes de la Línea 1 del Metro. Por otra parte, los cierres relacionados con el evento contemplaron modificaciones en el servicio del Metrobús sobre Paseo de la Reforma, incluidas las estaciones La Diana, El Ángel y La Palma, de acuerdo con la información proporcionada para el espectáculo.

Ángel de la Independencia bloqueado por el showrun en el 2021 | MEXSPORT