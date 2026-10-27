Critican en redes sociales a Raúl Orvañanos por ‘felicitación’ a Manuel Lapuente a un año de su fallecimiento

El narrador de FOX hizo una publicación que desató los comentarios

El pasado 25 de octubre Manuel Lapuente cumplió su primer aniversario luctuoso en donde muchos amigos lo recordaron guardando su memoria, uno de ellos fue Raúl Orvañanos quien a través de redes sociales resaltó la fecha; sin embargo, se salió de control.

¿Qué sucedió?

Y es que, el posteo en X del comentarista deportivo no fue muy bien recibido por parte de los aficionados debido al texto escrito que terminó por no ser acorde al momento especial.

“Hoy cumple un año de muerto un gran amigo, Manolo Lapuente uno de los mejores técnicos del futbol mexicano”, fue lo resaltado por el elemento de FOX acompañado de una imagen junto al multicampeón en el futbol mexicano.

Manuel Lapuente en la cancha | MexSport

Tras la publicación los comentarios no se hicieron esperar para evidenciar la situación: “Sr Raúl, creo que redactó un poquito mal su tuit. Como sugerencia a la siguiente puede poner algo más delicado como: ‘Hace un año… a un gran amigo”.

“Jajajajaj no pues felicidades que siga cumpliendo más años de muerto. Eres la ma… oravañanos”. “Hace un año que se puso la pijama de madera el gran Manolo, ídolo de muchos. Mejor así mi buen Orvañafieraaaaa”, fueron algunos comentarios.

Manuel Lapuente, histórico entrenador mexicano | MEXSPORT

¿Quién fue Manuel Lapuente?

El 25 de octubre de 2025 Manuel Lapuente Díaz partiría a los 81 años de edad dejando un gran legado en el futbol mexicano con su característica boina y un temple único.

Con paso por clubes como Puebla, Necaxa y América, conquistó cinco títulos de Liga MX, sumando además trofeos de Copa, Campeón de Campeones y Concachampions. Pero el logró más recordado es con la Selección Mexicana.

Como entrenador provocó una de las páginas más gloriosas del balompié nacional: la Copa Confederaciones de 1999, donde México venció 4-3 a Brasil en un Estadio Azteca.