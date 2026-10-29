Cadillac anunció este miércoles la extensión de contrato del tapatío, quien ya se prepara para la despedida de las pistas

Regreso, celebración, ¿y despedida? Luego de ausentarse en 2025, Sergio 'Checo' Pérez volverá a correr el Gran Premio de México este fin de semana y el tapatío sabe que será uno de los últimos. Durante un evento previo a la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto insinuó que su trayectoria no durarará más allá de 2029.

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"Vamos a disfrutar los tres años que nos quedan", declaró Checo durante una dinámica con un patrocinador de Cadillac, escudería que confirmó la extensión del vínculo este mismo miércoles. Es la segunda ocasión que el mexicano adelanta que no seguirá en la parrilla después de 2029, pues hace poco señaló que no le tocará ver el regreso de África al calendario, programado para 2030.

Con 36 años de edad cumplidos, Checo Pérez es uno de los pilotos más veteranos de la parrilla, detrás de Fernando Alonso, Lewis Hamilton y su compañero Valterri Bottas. Por otra parte, actualmente tiene 15 temporadas en F1, por lo que cuando cumpla su contrato llegará a 18 e igualará a Graham Hill y Jenson Button en el cuarto lugar de los pilotos con más campañas disputadas en la categoría.

Sergio 'Checo' Pérez conviviendo con la afición mexicana durante el Show Run de Cadillac 2026 | MEXSPORT

Checo Pérez responde al cariño de la afición mexicana

Por otra parte, el piloto mexicano reiteró lo importante que es para él el apoyo de la gente en su propio país. Para el showrun realizado este miércoles en Paseo de la Reforma, hubo personas presentes desde las 6 de la mañana, un gesto que para Pérez Mendoza significa muchísimo.

"Muchas gracias por toda su entrega, por todo su esfuerzo. Valoro muchísimo toda la gente que fue hoy al evento. Gracias por ayudarme, por la gente que me ha dado un gran premio; la verdad es que me hace sentir muy especial, es algo que he querido y es algo que se va a quedar conmigo por siempre", declaró.

Sergio 'Checo' Pérez saludando a la afición mexicana durante el Show Run de Cadillac 2026 | MEXSPORT

¿Qué celebra Checo Pérez en el Gran Premio de México 2026?

La carrera de este año no solo representa el regreso del tapatío tras su ausencia en 2025, sino que le permitirá alcanzar cifras históricas. Será en México que Checo Pérez llegue a 300 Grandes Premios iniciados, además que este año festeja sus 15 años en la categoría. Por último, será su décimo México GP y es uno de los pocos pilotos que está en la parrilla desde que nuestro país volvió al calendario de F1.