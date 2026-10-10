Max Verstappen conquista la carrera sprint en Singapur en una sesión pasada por lluvia

Max aprovechó el accidente de George Russell para tomar el liderato y llevarse una Sprint caótica; Checo abandonó tras un choque con Lance Stroll

La lluvia convirtió la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur en un auténtico desafío, donde Max Verstappen, piloto de Red Bull, se quedó con la victoria en Marina Bay tras una competencia marcada por accidentes, abandonos y un cierre dramático entre los McLaren.

La arrancada no fue sencilla para Verstappen, quien perdió el liderato ante George Russell. Sin embargo, el británico de Mercedes se estrelló contra la barrera en la última curva de la primera vuelta, situación que permitió al neerlandés recuperar la primera posición.

Lewis Hamilton también aprovechó las condiciones de pista mojada para protagonizar una gran salida. Escaló del sexto al tercer puesto en los primeros metros y, tras el accidente de Russell, se colocó segundo, aunque finalmente cruzó la meta a 2.591 segundos de Max.

Verstappen lideró la carrera sprint en Singapur | AP

McLaren protagoniza un cierre accidentado

La batalla por el podio también estuvo marcada por el contacto entre Lando Norris y Oscar Piastri. En las vueltas finales, ambos pilotos de McLaren chocaron cuando peleaban por posición y terminaron fuera de la lucha por los primeros lugares.

Charles Leclerc completó el podio en el tercer lugar, mientras que Kimi Antonelli terminó cuarto y Liam Lawson consiguió la quinta posición.

Sergio Pérez no logró tener una buena sesión de clasificación en Sepang | AP

¿Cómo fue el desempeño de Sergio Pérez?

El mexicano Sergio Pérez tuvo una Sprint para el olvido con Cadillac, pues quedó fuera de competencia tras un contacto con Lance Stroll, de Aston Martin, durante la primera vuelta. El incidente ocurrió en la frenada de la curva 16 y dejó al tapatío sin posibilidad de pelear por los puntos en Singapur.

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