El técnico de la Selección Mexicana fue el invitado de Cadillac este jueves en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Grandes figuras del deporte no le han faltado a México a lo largo de la historia. En el ámbito del futbol, uno de los mejores es Rafael Márquez, histórico defensa con Barcelona y ahora técnico de la Selección Mexicana. Mientras que en el automovilismo, Checo Pérez escribió su nombre con letras doradas en los libros de la historia mexicana.

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Ahora, ambos se encontraron en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez previo al Gran Premio de México. El estratega del Tri fue uno de los invitados especiales de Cadillac, actual escudería de Checo Pérez, para este jueves, primer día de actividades en el cual los pilotos atienden compromisos con los medios.

Sergio 'Checo' Pérez y Rafael Márquez, durante el Gran Premio de México 2026 | MEXSPORT

¿Cómo fue la visita de Rafa Márquez a Checo Pérez?

El de Michoacán llegó desde temprano al paddock y de inmediato causó sensación. De inmediato se dirigió al hospitality de Cadillac, donde esperó un poco antes de salir a dar un tour por los garages de todas las escuderías, y finalizó justo en el del equipo estadounidense.

Tras ello se encontró con Checo al interior del hospitality, donde se quedaron cerca de diez minutos platicando. Lo que se dijo es todavía una incógnita, pero no hay duda de que el tema del futbol fue uno de los que tocaron, pues el piloto es fiel aficionado del América y de la Selección Mexicana.

Rafa Márquez en lamento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Además, Checo cada año organiza su cascarita de futbol antes del México GP y disfruta mucho del juego. En la de este 2026, Pérez Mendoza protagonizó un gracioso momento al marcar un gran gol, pero no sin antes darle un balonazo en el rostro a Óscar 'Conejo' Pérez, por lo que probablemente Rafa le pidió ser su delantero ante la lesión de Raúl Jiménez.

Rafa Márquez, fan de la F1

No es la primera ocasión que el ahora técnico del Tri visita el Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México. En años anteriores estuvo en paddock club con otras personalidades como Duilio Davino y Mikel Arriola, pero este año fue la primera vez que convivió con Checo Pérez.