El entrenador de la Selección Mexicana volvió a hacerse presente en un entrenamiento de la Liga MX

El proceso de la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2030, al mando de Rafael Márquez, continúa. El estratega tricolor volvió a robarse la atención, esta vez al visitar las instalaciones de Cantera, en Ciudad Universitaria, durante un entrenamiento de los Pumas de Esteban Solari.

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Recibimiento especial para Rafa

Luego de estar presente en el entrenamiento de los Potros de Hierro del Atlante, el 'Káiser' siguió su ‘gira’ por la CDMX. Ahora, en el recinto de Universidad Nacional, el entrenador fue recibido con los brazos abiertos por Luis Raúl González, Antonio Sancho, Carlos Gutiérrez y el propio Esteban Solari.

¡Bienvenido a la Cantera, Rafa Márquez! Esta mañana nos visitó el DT de la Selección Mexicana, Rafa Márquez, como parte del nuevo proceso de México. Nuestro presidente Luis Raúl González, Antonio Sancho, Carlos Gutiérrez y Esteban Solari le dieron la más cálida bienvenida, orgullosos de trabajar en conjunto”, escribió la cuenta oficial de Pumas.

César 'Chino' Huerta y Rafael Márquez en Cantera | PUMAS

Del mismo modo, tal y como lo hizo la cuenta del Atlante, Universidad Nacional y la cuenta de la Selección Mexicana subieron un par de fotos en las que se ve al técnico de México y al de Pumas intercambiando ideas sobre los respectivos equipos, haciendo énfasis en la alianza entre ambos.

Nuestro DT, Rafael Márquez, su cuerpo técnico y directivos de la Selección Nacional de México estuvieron esta tarde en las instalaciones del Club Universidad Nacional para observar el entrenamiento e intercambiar ideas”, se lee en la cuenta de la Selección.

Esteban Solari y Rafael Márquez en Cantera | PUMAS

¿Cuándo regresa la Selección Mexicana?

Luego de un arranque complicado en este nuevo proceso, Rafa Márquez, su cuerpo técnico y los jugadores tendrán una segunda oportunidad para demostrar el trabajo que han realizado en los últimos meses. Ahora afrontarán un reto más complicado: los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Jamaica.

El primero de los dos duelos entre los ‘Reggae Boyz’ y el combinado tricolor será el 14 de noviembre en el National Stadium. Por su parte, el partido de vuelta se disputará el 17 de noviembre en la cancha del Estadio BBVA, lo que significará el debut del Tri en el Gigante de Acero.