El cuerpo técnico del Tri convivió con la directiva atlantista | X: @Atlante

El seleccionador nacional acudió al entrenamiento de los Potros, acompañado por directivos de la FMF

Rafael Márquez, director técnico de la Selección Mexicana, visitó este martes el entrenamiento del Atlante, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del conjunto azulgrana, ubicado al sur de la Ciudad de México, ahí se encontró con Miguel Herrera, técnico del conjunto azulgrana.

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¿Qué planea Rafa?

La visita forma parte del recorrido de trabajo del estratega por los 18 clubes de la Liga MX, con el objetivo de mantener la comunicación y cooperación entre el cuerpo técnico del Tricolor y las instituciones del futbol mexicano, mientras prepara su próxima convocatoria para los compromisos ante Jamaica en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Márquez acudió acompañado por Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales; Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Mayores; Vidal Paloma, auxiliar técnico, y Xabier Mancisidor, entrenador de porteros.

Por parte de los Potros estuvieron presentes Emilio Escalante Méndez, presidente del club; Emilio Escalante Jr., vicepresidente; Jorge Santillana, director deportivo; Felipe Escalante, integrante de la directiva, y el propio Herrera.

Duilio Davino platica con la directiva de Atlante | Atlante

Reencuentro entre Márquez y el ‘Piojo’

Uno de los momentos destacados de la visita fue el intercambio de camisetas entre Márquez y Herrera, quienes coincidieron durante la etapa del exdefensor como seleccionado nacional, cuando el actual entrenador azulgrana dirigió a México en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

A través de redes sociales, el ‘Piojo’ compartió una imagen del encuentro y dio la bienvenida al técnico del Tricolor.

“Hoy tuvimos una gran visita, el Káiser de Selección Rafa Márquez y directiva de Selecciones Nacionales. ¡Bienvenidos a su casa, la casa de los Potros de Hierro!”, publicó el estratega.