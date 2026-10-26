El presidente de los Potros aseguró que la continuidad del estratega mexicano no está en duda y defendió el proyecto deportivo del club

La continuidad de Miguel Herrera al frente del Atlante está asegurada, debido a que Emilio Escalante, presidente y propietario de los Potros de Hierro, salió a hablar ante los rumores sobre una posible salida del entrenador mexicano y confirmó que mantiene su confianza en el proyecto, pese a los resultados obtenidos durante el Apertura 2026.

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A través de un comunicado dirigido a la afición azulgrana, el directivo dejó claro que la permanencia del ‘Piojo’ no está en discusión y que la institución apuesta por un proceso que trascienda los resultados inmediatos.

“En el Club de Futbol Atlante tenemos plena confianza en Miguel Herrera y en su trabajo al frente del equipo. Formamos parte de un proyecto deportivo a mediano y largo plazo, con objetivos claros y una visión de futuro que requiere continuidad, estabilidad y compromiso”, señaló Escalante.

Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador del Atlante, en partido ante Pumas | MEXSPORT

El presidente insistió en que el respaldo al estratega se mantiene firme y destacó la importancia de trabajar en conjunto para construir el equipo que pretende la institución.

“Por ello, la continuidad de Miguel Herrera no está en duda. Estamos convencidos de que el trabajo, la unión y la confianza mutua serán fundamentales para seguir construyendo el Atlante que queremos y merece nuestra afición”, agregó.

Jugadores de Atlante lamentando falla ante Pumas | MEXSPORT

Los números del Piojo con Atlante

La ratificación llega en un momento complicado para los Potros, debido a que tras 14 jornadas del Apertura 2026, el equipo ocupa la posición 16 de la clasificación, con 14 puntos, producto de tres victorias, cinco empates y seis derrotas.

A estos números se suma el registro en la Leagues Cup 2026, donde Atlante consiguió una victoria y sufrió dos derrotas.

Pese al panorama, Escalante reiteró que la institución mantiene la mirada puesta en el futuro y el compromiso de devolver al equipo al lugar que considera que le corresponde.

Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador del Atlante | MEXSPORT

Un cierre de torneo determinante