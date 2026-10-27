Memo Ochoa sobre la nueva generación de porteros en el Tri: ‘Hay que aguantarlos en las malas’

El exguardameta dio su voto de confianza a Raúl Rangel y Ángel Malagón

Con el retiro de Francisco Guillermo Ochoa Magaña la Selección Mexicana busca a su nuevo referente en el arco y respecto a la baraja de alternativas el americanista dio su voto de confianza a las nuevas generaciones sin antes pedir paciencia en los momentos difíciles.

¿Qué dijo Guillermo Ochoa?

El exguardameta destacó a los principales arqueros que llevan mano en el nuevo proyecto: “Son buenos chicos con mucho talento que están haciendo las cosas muy bien, ahora Raúl (Rangel) que ya lo vieron jugar, Luis (Malagón) que ya regresó a la actividad, y bueno no quiero dejar de decir algunos”, mencionó

Paco Memo destacó el talento nuevo para hacer fuerte la meta del Tri: “Pero hay una camada de chicos que hay que dejarlos trabajar, hay que ser paciente, que cojan ritmo, que se instalen un poquito en la selección.”

Tala Rangel vuelve a atajar un penal en el 'Gigante de Acero' | Imago7

Asimismo, pidió la paciencia: “Van a pasar momentos sí buenos pero otros no tan buenos y hay que aguantarlos, hay que sobreponerse a eso porque la selección es demasiada responsabilidad y yo creo que Rafa junto a su cuerpo técnico estarán valorando eso para los partidos”.

Luis Ángel Malagón con la Selección Mexicana en amistoso | MEXSPORT

Ochoa pide calma para Rafa Márquez

Pero la calma no solo fue con respecto a los guardametas sino también para el proceso de Rafael Márquez como DT: “No hay duda, se decide por algún entrenador, hay que insistir y darle tiempo.”

“Los amistosos son para eso, hay que ir con calma, se arranca con Rafa, no de cero, pero los chicos se tendrán que adecuar al estilo de Rafa, que no es el mismo de Javier, poco a poco se verá la mano de Rafa”, destacó Ochoa.

Rafa Márquez en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Además, no dejó de lado el respaldo que trae el entrenador en su carrera profesional: “Tiene la experiencia, sabe lo que es dirigir y estar en la selección, hay que tener calma, lo que cuentan son los partidos oficiales.”