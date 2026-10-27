El equipo dirigido por Jurgen Castañeda trabaja en la definición de su lista final

La Selección Mexicana Sub-17 se prepara para disputar el Mundial de Qatar 2026, que se celebrará el próximo mes. Con el boleto asegurado, el equipo dirigido por Jurgen Castañeda trabaja en la definición de su lista de convocados para la justa internacional, en la que buscará competir con una generación de jóvenes talentos que ya comienza a abrirse paso en el futbol profesional.

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De acuerdo con fuentes cercanas, Da’vian Kimbrough será convocado por México para disputar el Mundial Sub-17. Junto al delantero también estarán Juan Carlos ‘Mono’ Martínez y Matthew Arana, tres futbolistas que ya cuentan con experiencia profesional. El ‘Mono’ ha tenido minutos con Querétaro en la Liga MX, mientras que Kimbrough y Arana ya jugaron en la MLS NEXT Pro.

La convocatoria del atacante representa un paso importante en su proceso con el Tricolor, luego de que decidiera continuar su camino internacional con México, pese a haber estado también en el radar de Estados Unidos.

Da'vian Kimbrough en un partido con la Selección Mexicana sub 15 | IMAGO7

¿Quién es Da’vian Kimbrough?

Nacido el 18 de febrero de 2010 en Woodland, California, Kimbrough cuenta con raíces mexicanas por parte de su madre, lo que le permite representar al combinado nacional. Su talento comenzó a llamar la atención desde muy joven, cuando ingresó a la academia del Sacramento Republic con apenas 11 años.

Sus números en categorías formativas respaldaron las expectativas sobre su potencial: durante su primera temporada marcó 27 goles en 31 partidos y posteriormente llegó a registrar 61 anotaciones en 81 apariciones dentro de MLS NEXT.

En 2023 dio un salto histórico al firmar su primer contrato profesional con Sacramento Republic FC, con apenas 13 años. Ese mismo año debutó en la USL Championship y se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido de esa competición.

Da'vian Kimbrough como jugador de la Sub 15 de México | IMAGO7

Paxon Ruffin, fuera de los planes del Tricolor Sub 17

Por otra parte, Paxon Ruffin no sería considerado por Jurgen Castañeda para la Copa del Mundo. Aunque el futbolista de Rayados, ya debutó en la Liga MX, no ha formado parte del proceso de la Selección Mexicana Sub-17 en categorías menores.