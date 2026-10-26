El Tricolor utilizará las instalaciones de Cancún FC para algunos entrenamientos previo al partido de ida de la Nations League, en el primer compromiso oficial de Rafa Márquez al frente del equipo

La Selección Mexicana tendrá en Cancún, Quintana Roo, su base de preparación para enfrentar a Jamaica en el partido de ida de la Nations League, el cual se llevará a cabo el próximo 14 de Noviembre en National Stadium de Jamaica, un encuentro que marcará el inicio oficial de la era de Rafa Márquez al frente del combinado nacional.

Fuentes confirmaron que ya se solicitó el apoyo de Cancún FC, club de la Liga de Expansión MX, para que el representativo mexicano pueda utilizar las instalaciones del Estadio Andrés Quintana Roo y realizar algunos entrenamientos antes de viajar a Kingston, sede del primer compromiso de la serie.

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La concentración en el Caribe respondería a una petición específica de Rafa Márquez. De acuerdo con información de Gibrán Araque, reportero de TUDN, el estratega habría solicitado que el equipo trabajara en Cancún debido a las similitudes climáticas con Kingston, Jamaica, con la intención de preparar a sus futbolistas para las condiciones que enfrentarán en territorio caribeño.

Jugadores de la Selección Mexicana durante un amistoso | IMAGO 7

La decisión forma parte de la planificación del cuerpo técnico para afrontar una serie que representa el primer gran desafío oficial de Márquez en esta nueva etapa de la Selección Mexicana. La adaptación al clima y la preparación física serán aspectos importantes antes de medirse con el conjunto jamaiquino.

Aunque aún no se tiene fecha prevista del arribo de la Selección Nacional a Cancún, esta pudiera comenzar el domingo posterior a la finalización de la Jornada 15 de la Liga MX.

Jugadores de la Selección Mexicana en festejo | IMAGO 7